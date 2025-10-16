Obavijesti

Top 10 najgledanijih filmova u svijetu na platformi Apple TV+

Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Apple TV+ diljem svijeta prošloga tjedna. Donosimo vam detaljan opis svakog hita i što ih čini posebnima.

U svijetu su se proteklih tjedan dana najviše gledale drame, krimići i romantični filmovi, a u nastavku provjerite koji od njih su bili najgledaniji na platformi Apple TV+.

1. The Lost Bus

Ova napeta drama prati odlučnog oca koji riskira sve kako bi spasio predanu učiteljicu i njezine učenike iz bjesomučnog požara. U glavnim ulogama su Matthew McConaughey i America Ferrera, a režiju potpisuje Paul Greengrass. 

SAD, 2025., Drama, Katastrofa

2. Highest 2 Lowest

Glazbeni mogul s najboljim sluhom u industriji postaje meta otmičara i biva uvučen u smrtonosnu moralnu dilemu. U glavnim ulogama Denzel Washington i Jeffrey Wright, režija Spike Lee. 

SAD, 2025., Krimi drama

3. All of You

U bliskoj budućnosti, Simon prati najbolju prijateljicu Lauru na testu za pronalazak srodne duše, ali ubrzo shvaća koliko mu je zapravo stalo do nje. Romantična drama s Imogen Poots i Brettom Goldsteinom. 

SAD, 2025., Romansa

4. The Gorge

Dvoje elitnih operativaca na suprotnim stranama misteriozne klisure moraju surađivati kad iz dubine izlazi zlo. U glavnim ulogama Anya Taylor-Joy i Miles Teller. 

SAD, 2025., Znanstvena fantastika

5. Fountain of Youth

Majstor tragač za blagom okuplja tim za životnu avanturu, ali mora surađivati sa svojom otuđenom sestrom kako bi nadmudrio sve protivnike. Glume John Krasinski i Natalie Portman. 

SAD, 2025., Avantura

6. The Family Plan

Bivši plaćeni ubojica sada je uzoran otac i muž, ali prošlost ga sustiže i obitelj odlazi na urnebesni road trip. U glavnoj ulozi Mark Wahlberg. 

SAD, 2023., Komedija, Obiteljski

7. Greyhound

Kapetan po prvi put vodi saveznički konvoj kroz opasne vode tijekom Drugog svjetskog rata, boreći se protiv nacističkih podmornica. U glavnoj ulozi Tom Hanks. 

SAD, 2020., Ratni film

8. Wolfs

Iskusni "fixer" mora raditi s neočekivanim partnerom dok pokušava zataškati zločin, ali noć mu izmiče kontroli. U glavnim ulogama George Clooney i Brad Pitt. 

SAD, 2024., Triler

9. Ghosted

Cole se zaljubljuje u tajanstvenu Sadie, ali otkriva da je ona tajna agentica. Zajedno kreću u međunarodnu avanturu. Glume Chris Evans i Ana de Armas. 

SAD, 2023., Komedija, Špijunski

10. Luck

Najnesretnija djevojka na svijetu dospijeva u Zemlju sreće i mora udružiti snage s magičnim bićima kako bi promijenila svoju sudbinu. Glasove posuđuju Eva Noblezada i Simon Pegg. 

SAD, 2022., Animirani film

