Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ ovog tjedna: Od crtića do vrhunskih dokumentaraca

Disney+ je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznovrsnom ponudom filmova i serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi.

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj

1. Elio

(Animirani film, avantura, obiteljski, SAD, 2025.)

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 83%

Ova svemirska animirana avantura prati Elia, dječaka s bujnom maštom i ljubavi prema svemiru, koji se neočekivano nađe u središtu međugalaktičke misije. Okružen šarenolikim izvanzemaljcima, Elio mora pronaći svoje mjesto u svemiru i otkriti tko je zapravo. Glasove posuđuju Yonas Kibreab, America Ferrera i Zoe Saldaña, dok režiju potpisuje Adrian Molina.

Produkcija: Pixar Animation Studios.

2. Lilo & Stitch

(Obiteljski film, komedija, avantura, SAD, 2025.)

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 72%

Nova, igrana verzija kultnog crtića donosi toplu i duhovitu priču o usamljenoj djevojčici s Havaja i odbjeglom izvanzemaljcu koji joj pomaže izliječiti obitelj. U glavnim ulogama su Maia Kealoha i Zach Galifianakis, a režiju potpisuje Dean Fleischer Camp.

Produkcija: Walt Disney Pictures.

3. Marvel Zombies

(Animirana serija, superherojski, akcija, SAD, 2025.)

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 66%

Što se dogodi kada superheroji postanu zombiji? Nakon što Avengersi padnu pod utjecaj zombi virusa, skupina preživjelih mora pronaći način zaustavljanja supermoćnih nemrtvih. U seriji sudjeluju Elizabeth Olsen, Iman Vellani i David Harbour.

Dio Marvel Cinematic Universe franšize.

4. High Potential

(Kriminalistička serija, drama, SAD, 2024.)

IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%

Priča o Morgan, samohranoj majci s iznimnim darom za rješavanje zločina, koja stvara neobično partnerstvo s iskusnim detektivom. Glavne uloge tumače Kaitlin Olson i Daniel Sunjata. Serija je brzo osvojila gledatelje zahvaljujući kombinaciji humora i misterije.

5. Thunderbolts*

(Superherojski film, akcija, triler, SAD, 2025.)

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 88%

Sedam otpisanih junaka prisiljeno je suočiti se s najmračnijim dijelovima svoje prošlosti u smrtonosnoj misiji. U glavnim ulogama su Florence Pugh, Sebastian Stan i Julia Louis-Dreyfus.

Produkcija: Marvel Studios.

6. Alien: Earth

(SF serija, horor, triler, SAD, 2025.)

IMDB: 7.3,Rotten Tomatoes: 95%

Nakon što svemirski brod s tajanstvenom posadom sleti na Zemlju, Wendy i skupina vojnika otkrivaju prijetnju koja bi mogla uništiti planet. U seriji glume Sydney Chandler i Timothy Olyphant, a producent je legendarni Ridley Scott.

7. Elemental

(Animirani film, obiteljski, romansa, SAD, 2023.)

IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 75%

U Element Cityju, gdje zajedno žive stanovnici vatre, vode, zemlje i zraka, mlada vatrena djevojka i opušteni vodeni momak otkrivaju koliko su zapravo slični. Glasove posuđuju Mamoudou Athie i Leah Lewis. Produkcija: Pixar Animation Studios.

8. Sneaker Wars: Adidas v Puma

(Dokumentarna serija, biznis, SAD, 2025.)

IMDB: 6.5

Dokumentarna serija istražuje rivalstvo između Adidas i Pume, te kako su te dvije tvrtke oblikovale sportsku industriju i popularnu kulturu. Produkcijski tim predvodi David Beckham.

9. Lost in the Jungle

(Dokumentarni film, drama, SAD, 2025.)

IMDB: 7.2

Nevjerojatna istinita priča o četvero djece koja preživljavaju pad aviona u kolumbijskoj džungli. Film donosi ekskluzivne intervjue s djecom i spasiteljima, a režiju potpisuju Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin.

10. Coco

(Animirani film, obiteljski, glazbeni, SAD, 2017.)

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 97%

Unatoč obiteljskoj zabrani glazbe, dječak Miguel sanja o tome da postane glazbenik poput svog idola. Put ga vodi u šareni Svijet mrtvih gdje otkriva pravu povijest svoje obitelji. Glasove posuđuju Anthony Gonzalez i Gael García Bernal. Produkcija: Pixar Animation Studios.

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton ili bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?