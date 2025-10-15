Obavijesti

Top 10 najgledanijih serija na Amazon Primeu prošli tjedan

Top 10 najgledanijih serija na Amazon Primeu prošli tjedan
"Gen V" i "The Summer I Turned Pretty" najgledanije su serije na Amazon Primeu proteklog tjedna u svijetu, a među top 10 našlo se još zanimljivih naslova. Koju seriju ćete iduću gledati?

Raznolik je bio protekli tjedan u svijetu, barem što se žanrova i najgledanijih serija na Amazon Primeu tiče. U nastavku donosimo popis najpopularnijih naslova.

1. Gen V

Na jedinom američkom fakultetu za superheroje, studenti testiraju svoje moralne granice i natječu se za mjesto u elitnom timu The Seven. Kada na vidjelo izađu mračne tajne škole, moraju odlučiti kakvi heroji žele postati. 

SAD, 2023., Superheroji

2. The Summer I Turned Pretty

Belly svako ljeto provodi u kući na plaži, ali ovo je ljeto posebno – vrijeme je prvih ljubavi, slomljenih srca i sazrijevanja. 

SAD, 2022., Romansa

3. The Terminal List: Dark Wolf

Prije događaja iz The Terminal List, Navy SEAL Ben Edwards ulazi u opasne vode CIA-inog podzemlja. Svaka odluka može ga povući na tamnu stranu. 

SAD, 2025., Akcija

4. The Girlfriend

Laura ima savršen život dok njen sin ne dovede misterioznu djevojku Cherry. Je li Cherry opasna manipulatorica ili Laura samo umišlja? 

SAD, 2025., Drama

5. Yo soy Betty la fea

Kultna kolumbijska telenovela o Betty, skromnoj i pametnoj djevojci koja se suočava s predrasudama i borbom za ljubav. 

Kolumbija, 1999., Komedija, Drama

6. De viaje con los Derbez

Dokumentarna serija prati slavnu obitelj Derbez na putovanjima punim smijeha i obiteljskih izazova. 

Meksiko, 2019., Dokumentarac

7. Hotel Costiera

Nakon što nestane kćer vlasnika hotela, novi zaposlenik DD mora riješiti misterij i usput brinuti o zahtjevnim gostima luksuznog hotela. 

Italija, 2025., Akcija

8. Confidence Queen

Tri prevarantice iz različitih sredina udružuju snage za spektakularnu osvetu protiv moćnih zlikovaca. 

Južna Koreja, 2025., Krimi

9. Two Much with Kajol and Twinkle

Indijska talk show emisija s Kajol i Twinkle donosi zabavne intervjue, nepredvidive trenutke i puno smijeha. 

Indija, 2025., Talk Show

10. Maxton Hall - The World Between Us

Ruby slučajno otkriva veliku tajnu u privatnoj školi Maxton Hall, a bogati nasljednik James pokušava je ušutkati. Njihov odnos neočekivano se razvija u strastvenu vezu. 

Njemačka, 2024., Drama, Teen
 

