Top 10 najgledanijih serija na Apple TV-u protekloga tjedna

Donosimo popis 10 najgledanijih serija na platformi Apple TV+ protekloga tjedna u svijetu. Koju seriju ćete iduću gledati?

1. The Last Frontier

Napeta kriminalistička serija o maršalu koji štiti gradić na Aljasci nakon pada zatvorskog aviona i bijega opasnih zatvorenika.

SAD, 2025., Krimi drama

2. Slow Horses

Britanski špijunski triler o disfunkcionalnom timu MI5 agenata i njihovom osebujnom šefu. U glavnoj ulozi je Gary Oldman.

UK, 2022., Drama, Špijunski

3. Invasion

Znanstvenofantastična serija o invaziji vanzemaljaca iz perspektive pet običnih ljudi diljem svijeta.

SAD, 2021., Sci-fi

4. The Morning Show

Pogled iza kulisa američkog jutarnjeg programa i izazova s kojima se suočavaju voditelji i producenti. Glavne zvijezde su Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.

SAD, 2019., Drama

5. Ted Lasso

Topla komedija o američkom treneru koji preuzima engleski nogometni klub bez iskustva, ali s puno optimizma.

SAD, 2020., Komedija, Sport

6. Loot

Nakon razvoda, milijarderka Molly Novak pokušava pronaći novi smisao kroz humanitarnu zakladu i osobni rast.

SAD, 2022., Komedija

7. Chief of War

Povijesna serija o ujedinjenju Havajskih otoka i borbi protiv kolonizacije, s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi.

SAD, 2025., Povijesna drama

8. Foundation

Znanstvenofantastična saga o skupini izgnanika koji pokušavaju spasiti čovječanstvo tijekom pada Galaktičkog Carstva.

SAD, 2021., Sci-fi

9. Severance

Inovativna drama o zaposlenicima čija su sjećanja podijeljena između posla i privatnog života, što dovodi do neočekivanih otkrića.

SAD, 2022., Drama, Psihološki

10. Silo

U postapokaliptičnoj budućnosti, inženjerka otkriva šokantne tajne podzemnog silosa u kojem žive preživjeli.

SAD, 2023., Znanstvena fantastika