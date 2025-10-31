Drame, trileri i znanstvena fantastika najviše su se gledali protekloga tjedna u svijetu na platformi Apple TV+. Donosimo popis najgledanijih naslova.
Top 10 najgledanijih serija na Apple TV-u protekloga tjedna
Donosimo popis 10 najgledanijih serija na platformi Apple TV+ protekloga tjedna u svijetu. Koju seriju ćete iduću gledati?
1. The Last Frontier
Napeta kriminalistička serija o maršalu koji štiti gradić na Aljasci nakon pada zatvorskog aviona i bijega opasnih zatvorenika.
SAD, 2025., Krimi drama
2. Slow Horses
Britanski špijunski triler o disfunkcionalnom timu MI5 agenata i njihovom osebujnom šefu. U glavnoj ulozi je Gary Oldman.
UK, 2022., Drama, Špijunski
3. Invasion
Znanstvenofantastična serija o invaziji vanzemaljaca iz perspektive pet običnih ljudi diljem svijeta.
SAD, 2021., Sci-fi
4. The Morning Show
Pogled iza kulisa američkog jutarnjeg programa i izazova s kojima se suočavaju voditelji i producenti. Glavne zvijezde su Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.
SAD, 2019., Drama
5. Ted Lasso
Topla komedija o američkom treneru koji preuzima engleski nogometni klub bez iskustva, ali s puno optimizma.
SAD, 2020., Komedija, Sport
6. Loot
Nakon razvoda, milijarderka Molly Novak pokušava pronaći novi smisao kroz humanitarnu zakladu i osobni rast.
SAD, 2022., Komedija
7. Chief of War
Povijesna serija o ujedinjenju Havajskih otoka i borbi protiv kolonizacije, s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi.
SAD, 2025., Povijesna drama
8. Foundation
Znanstvenofantastična saga o skupini izgnanika koji pokušavaju spasiti čovječanstvo tijekom pada Galaktičkog Carstva.
SAD, 2021., Sci-fi
9. Severance
Inovativna drama o zaposlenicima čija su sjećanja podijeljena između posla i privatnog života, što dovodi do neočekivanih otkrića.
SAD, 2022., Drama, Psihološki
10. Silo
U postapokaliptičnoj budućnosti, inženjerka otkriva šokantne tajne podzemnog silosa u kojem žive preživjeli.
SAD, 2023., Znanstvena fantastika
