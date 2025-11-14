Top 10 najgledanijih serija na HBO-u ovog tjedna u Hrvatskoj

HBO Max i dalje dominira streaming scenom u Hrvatskoj, a ovaj tjedan donosi iznimno raznoliku ponudu najgledanijih serija. Od romantičnih komedija i napetih trilera do animiranih hitova i dokumentaraca – donosimo vam što se najviše gleda u hrvatskim domovima!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. IT: Welcome to Derry

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 76%

Povratak u zastrašujući Derry, Maine 1962. godine, gdje nakon nestanka dječaka počinju jezivi događaji. Serija je prequel slavnog horora 'It' i donosi novu dozu strave i misterija.





2. Georgie & Mandy's First Marriage

IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 89%

Komična serija o mladom paru koji se suočava s izazovima roditeljstva i braka u Teksasu. Spin-off popularne serije 'Young Sheldon'.





3. Task

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%

Krimi drama o FBI agentu koji vodi specijalnu jedinicu u potrazi za nasilnim pljačkašima. Mark Ruffalo u glavnoj ulozi donosi napetost i iznenađenja.





4. The Thaw

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%

Poljska kriminalistička drama započinje pronalaskom tijela mlade žene ispod leda, a istraga otkriva mračne tajne zajednice.





5. The Chair Company

IMDB: 7.9

Nakon neugodnog incidenta na poslu, William Trosper otkriva veliku zavjeru. Serija kombinira humor i misterij, a Tim Robinson je izvrstan u glavnoj ulozi.





6. I Love LA

IMDB: 5.7

Društvena komedija o skupini prijatelja koji pokušavaju pronaći ljubav i uspjeh u Los Angelesu. Moderna priča o odnosima i ambicijama.





7. The Vallecas Files

IMDB: 6.0

Dokumentarna miniserija o najpoznatijem španjolskom poltergeist slučaju i traumi obitelji Gutiérrez Lázaro nakon smrti kćeri.





8. The Wonderfully Weird World of Gumball

IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 100%

Animirana serija o Gumballu i njegovoj neobičnoj obitelji u Elmoreu. Prepuna je bizarnih situacija, humora i kreativnosti – pravi hit za sve uzraste!





9. My Ayrton by Adriane Galisteu

IMDB: 7.5

Dokumentarna serija u kojoj Adriane Galisteu prisjeća svoje ljubavne priče s legendarnim F1 vozačem Ayrtonom Sennom.





10. Twisted Metal

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 71%

Akcijska serija smještena u postapokaliptični svijet, gdje vozač outsider pokušava prevesti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš. Anthony Mackie vodi glumačku ekipu u ovom adrenalinskom spektaklu.





Ako tražite inspiraciju za bingeanje, ova lista najgledanijih naslova na HBO-u u Hrvatskoj sigurno će vam pomoći da odaberete nešto po svom ukusu. Koji je vaš favorit s popisa?