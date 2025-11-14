Donosimo vam najpopularnije serije na HBO-u u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Saznajte koje naslove gledaju svi i što ne smijete propustiti!
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u ovog tjedna u Hrvatskoj
HBO Max i dalje dominira streaming scenom u Hrvatskoj, a ovaj tjedan donosi iznimno raznoliku ponudu najgledanijih serija. Od romantičnih komedija i napetih trilera do animiranih hitova i dokumentaraca – donosimo vam što se najviše gleda u hrvatskim domovima!
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:
1. IT: Welcome to Derry
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 76%
Povratak u zastrašujući Derry, Maine 1962. godine, gdje nakon nestanka dječaka počinju jezivi događaji. Serija je prequel slavnog horora 'It' i donosi novu dozu strave i misterija.
2. Georgie & Mandy's First Marriage
IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 89%
Komična serija o mladom paru koji se suočava s izazovima roditeljstva i braka u Teksasu. Spin-off popularne serije 'Young Sheldon'.
3. Task
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%
Krimi drama o FBI agentu koji vodi specijalnu jedinicu u potrazi za nasilnim pljačkašima. Mark Ruffalo u glavnoj ulozi donosi napetost i iznenađenja.
4. The Thaw
IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%
Poljska kriminalistička drama započinje pronalaskom tijela mlade žene ispod leda, a istraga otkriva mračne tajne zajednice.
5. The Chair Company
IMDB: 7.9
Nakon neugodnog incidenta na poslu, William Trosper otkriva veliku zavjeru. Serija kombinira humor i misterij, a Tim Robinson je izvrstan u glavnoj ulozi.
6. I Love LA
IMDB: 5.7
Društvena komedija o skupini prijatelja koji pokušavaju pronaći ljubav i uspjeh u Los Angelesu. Moderna priča o odnosima i ambicijama.
7. The Vallecas Files
IMDB: 6.0
Dokumentarna miniserija o najpoznatijem španjolskom poltergeist slučaju i traumi obitelji Gutiérrez Lázaro nakon smrti kćeri.
8. The Wonderfully Weird World of Gumball
IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 100%
Animirana serija o Gumballu i njegovoj neobičnoj obitelji u Elmoreu. Prepuna je bizarnih situacija, humora i kreativnosti – pravi hit za sve uzraste!
9. My Ayrton by Adriane Galisteu
IMDB: 7.5
Dokumentarna serija u kojoj Adriane Galisteu prisjeća svoje ljubavne priče s legendarnim F1 vozačem Ayrtonom Sennom.
10. Twisted Metal
IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 71%
Akcijska serija smještena u postapokaliptični svijet, gdje vozač outsider pokušava prevesti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš. Anthony Mackie vodi glumačku ekipu u ovom adrenalinskom spektaklu.
Ako tražite inspiraciju za bingeanje, ova lista najgledanijih naslova na HBO-u u Hrvatskoj sigurno će vam pomoći da odaberete nešto po svom ukusu. Koji je vaš favorit s popisa?
