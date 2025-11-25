Otkrijte koje su serije najgledanije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 serija s opisima, ocjenama i zanimljivostima – pronađite svoj sljedeći hit za gledanje!
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna
HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za novu seriju za bingeanje, provjerite našu listu najgledanijih naslova na HBO-u – neki će vas zaista iznenaditi!
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:
1. IT: Welcome to Derry
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 76%
Prequel kultnog horora "Ono" vraća nas u 1962. godinu u zlokobni gradić Derry, gdje nestanak dječaka pokreće lanac nadnaravnih užasa. Glume Taylour Paige i Bill Skarsgård.
SAD, 2025., Triler, Nadnaravno
2. The Seduction
IMDB: 6.0
Francuska povijesna drama o Marquise de Merteuil, koja nakon izdaje postaje najpoznatija kurtizana Pariza. Intrige, moć i strast u srcu Francuske.
Francuska, 2025., Povijesna drama
3. Georgie & Mandy's First Marriage
IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%
Komična serija o mladom paru koji pokušava balansirati roditeljstvo, brak i život u Teksasu. Topla i zabavna priča za cijelu obitelj.
SAD, 2024., Komedija
4. The Thaw
IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%
Poljska kriminalistička drama o otkriću tijela mlade žene ispod leda. Serija istražuje misterije, odnose i tamne strane društva.
Poljska, 2022., Drama, Krimić
5. I Love LA
IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 84%
Grupa prijatelja u Los Angelesu pokušava pronaći sreću i ljubav, dok se suočavaju s izazovima karijere i privatnog života.
SAD, 2025., Komedija
6. The Chair Company
IMDB: 7.9
Nakon bizarnog incidenta na poslu, William Trosper otkriva zavjeru koja mu mijenja život. Satirična dramedija s Timom Robinsonom.
SAD, 2025., Komedija
7. Smiling Friends
IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: –
Animirana serija za odrasle o tvrtki koja pokušava usrećiti ljude, ali svaki zadatak donosi nepredviđene probleme. Hit među ljubiteljima crnog humora.
SAD, 2020., Animacija
8. Ângela Diniz: Murdered and Convicted
IMDB: 6.9
Brazilska kriminalistička drama temeljena na istinitim događajima o društvenoj ikoni čije ubojstvo izaziva nacionalnu raspravu.
Brazil, 2025., Drama, Krimić
9. Harry Potter: Wizards of Baking
IMDB: 7.2
Natjecateljski reality show u kojem slastičari stvaraju čarobne kolače na originalnim setovima Harryja Pottera. Prava poslastica za fanove magije i hrane!
SAD, 2024., Reality, Hrana
10. The Vallecas Files
IMDB: 6.0
Dokumentarna miniserija o najpoznatijem španjolskom slučaju poltergeista i traumi obitelji koja ga je proživjela.
Španjolska, 2025., Dokumentarac, Nadnaravno
Koji je vaš favorit s popisa? Podijelite s nama u komentarima i ne propustite sljedeći tjedan novu dozu preporuka s HBO-a!
