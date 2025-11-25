Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna

HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za novu seriju za bingeanje, provjerite našu listu najgledanijih naslova na HBO-u – neki će vas zaista iznenaditi!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. IT: Welcome to Derry

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 76%

Prequel kultnog horora "Ono" vraća nas u 1962. godinu u zlokobni gradić Derry, gdje nestanak dječaka pokreće lanac nadnaravnih užasa. Glume Taylour Paige i Bill Skarsgård.

SAD, 2025., Triler, Nadnaravno

2. The Seduction

IMDB: 6.0

Francuska povijesna drama o Marquise de Merteuil, koja nakon izdaje postaje najpoznatija kurtizana Pariza. Intrige, moć i strast u srcu Francuske.

Francuska, 2025., Povijesna drama

3. Georgie & Mandy's First Marriage

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Komična serija o mladom paru koji pokušava balansirati roditeljstvo, brak i život u Teksasu. Topla i zabavna priča za cijelu obitelj.

SAD, 2024., Komedija

4. The Thaw

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%

Poljska kriminalistička drama o otkriću tijela mlade žene ispod leda. Serija istražuje misterije, odnose i tamne strane društva.

Poljska, 2022., Drama, Krimić

5. I Love LA

IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 84%

Grupa prijatelja u Los Angelesu pokušava pronaći sreću i ljubav, dok se suočavaju s izazovima karijere i privatnog života.

SAD, 2025., Komedija

6. The Chair Company

IMDB: 7.9

Nakon bizarnog incidenta na poslu, William Trosper otkriva zavjeru koja mu mijenja život. Satirična dramedija s Timom Robinsonom.

SAD, 2025., Komedija

7. Smiling Friends

IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: –

Animirana serija za odrasle o tvrtki koja pokušava usrećiti ljude, ali svaki zadatak donosi nepredviđene probleme. Hit među ljubiteljima crnog humora.

SAD, 2020., Animacija

8. Ângela Diniz: Murdered and Convicted

IMDB: 6.9

Brazilska kriminalistička drama temeljena na istinitim događajima o društvenoj ikoni čije ubojstvo izaziva nacionalnu raspravu.

Brazil, 2025., Drama, Krimić

9. Harry Potter: Wizards of Baking

IMDB: 7.2

Natjecateljski reality show u kojem slastičari stvaraju čarobne kolače na originalnim setovima Harryja Pottera. Prava poslastica za fanove magije i hrane!

SAD, 2024., Reality, Hrana

10. The Vallecas Files

IMDB: 6.0

Dokumentarna miniserija o najpoznatijem španjolskom slučaju poltergeista i traumi obitelji koja ga je proživjela.

Španjolska, 2025., Dokumentarac, Nadnaravno



Koji je vaš favorit s popisa? Podijelite s nama u komentarima i ne propustite sljedeći tjedan novu dozu preporuka s HBO-a!