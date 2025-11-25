Obavijesti

Show

Komentari 1
NAPETI NASLOVI

Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna
Foto: YouTube

Otkrijte koje su serije najgledanije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 serija s opisima, ocjenama i zanimljivostima – pronađite svoj sljedeći hit za gledanje!

HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za novu seriju za bingeanje, provjerite našu listu najgledanijih naslova na HBO-u – neki će vas zaista iznenaditi!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. IT: Welcome to Derry

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 76%
Prequel kultnog horora "Ono" vraća nas u 1962. godinu u zlokobni gradić Derry, gdje nestanak dječaka pokreće lanac nadnaravnih užasa. Glume Taylour Paige i Bill Skarsgård.

SAD, 2025., Triler, Nadnaravno

2. The Seduction

IMDB: 6.0
Francuska povijesna drama o Marquise de Merteuil, koja nakon izdaje postaje najpoznatija kurtizana Pariza. Intrige, moć i strast u srcu Francuske.

Francuska, 2025., Povijesna drama

3. Georgie & Mandy's First Marriage

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%
Komična serija o mladom paru koji pokušava balansirati roditeljstvo, brak i život u Teksasu. Topla i zabavna priča za cijelu obitelj.

SAD, 2024., Komedija

4. The Thaw

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%
Poljska kriminalistička drama o otkriću tijela mlade žene ispod leda. Serija istražuje misterije, odnose i tamne strane društva.

Poljska, 2022., Drama, Krimić

5. I Love LA

IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 84%
Grupa prijatelja u Los Angelesu pokušava pronaći sreću i ljubav, dok se suočavaju s izazovima karijere i privatnog života.

SAD, 2025., Komedija

6. The Chair Company

IMDB: 7.9
Nakon bizarnog incidenta na poslu, William Trosper otkriva zavjeru koja mu mijenja život. Satirična dramedija s Timom Robinsonom.

SAD, 2025., Komedija

7. Smiling Friends

IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: –
Animirana serija za odrasle o tvrtki koja pokušava usrećiti ljude, ali svaki zadatak donosi nepredviđene probleme. Hit među ljubiteljima crnog humora.

SAD, 2020., Animacija

8. Ângela Diniz: Murdered and Convicted

IMDB: 6.9
Brazilska kriminalistička drama temeljena na istinitim događajima o društvenoj ikoni čije ubojstvo izaziva nacionalnu raspravu.

Brazil, 2025., Drama, Krimić

9. Harry Potter: Wizards of Baking

IMDB: 7.2
Natjecateljski reality show u kojem slastičari stvaraju čarobne kolače na originalnim setovima Harryja Pottera. Prava poslastica za fanove magije i hrane!

SAD, 2024., Reality, Hrana

10. The Vallecas Files

IMDB: 6.0
Dokumentarna miniserija o najpoznatijem španjolskom slučaju poltergeista i traumi obitelji koja ga je proživjela.

Španjolska, 2025., Dokumentarac, Nadnaravno

Koji je vaš favorit s popisa? Podijelite s nama u komentarima i ne propustite sljedeći tjedan novu dozu preporuka s HBO-a!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
AJME

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'
NAKON RAZVODA

Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov novom objavom na Instagramu pokrenuo je lavinu komentara, a osim čestitaka na prestižnoj nagradi, dobio je i komplimente za svoj izgled
Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti
INCIDENT S ANAKONDOM

Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti

Izražavamo duboku zabrinutost zbog nedavnog incidenta u kojem je naš dosadašnji ambasador Kristijan Iličić postupao na način koji nije u skladu s vrijednostima i principima zaštite životinja, rekli su iz WWF-Adria

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025