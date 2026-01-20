Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna

HBO Max i ove zime donosi uzbudljiv izbor serija za sve ukuse! Pripremili smo najnoviju tjednu top listu najgledanijih serija u Hrvatskoj. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili vas možda čeka novi favorit!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The Pitt (IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 96%)

Medicinska drama o timu hitne službe u Pittsburghu koji se svakodnevno bori za živote u prenapučenoj i podfinanciranoj bolnici. U glavnoj ulozi Noah Wyle. (SAD, 2025., Drama)

2. Doc (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%)

Nakon nesreće, liječnica Amy Larsen budi se bez sjećanja na posljednjih 8 godina života i mora se ponovno povezati s kćeri i prijateljima, dok pokušava nastaviti liječničku karijeru. (SAD, 2025., Drama)

3. Euphoria (IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%)

Popularna serija o skupini srednjoškolaca koji se suočavaju s ljubavlju, prijateljstvom, drogom i traumama u digitalnom dobu. U glavnoj ulozi Zendaya. (SAD, 2019., Drama)

Foto: HBO

4. Task (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%)

Kriminalistička drama o FBI agentu koji vodi tim u Philadelphiji kako bi zaustavio seriju nasilnih pljački koje predvodi naizgled obični obiteljski čovjek. Uloge: Mark Ruffalo, Emilia Jones. (SAD, 2025., Krimi drama)

5. The Cult Behind the Killer: The Andrea Yates Story (IMDB: 5.4)

Dokumentarna serija o zloglasnom slučaju Andree Yates i utjecaju radikalnog propovjednika na njezine tragične odluke. (SAD, 2026., Dokumentarna serija)

6. Industry (IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%)

Mladi diplomci bore se za stalna mjesta u londonskoj investicijskoj banci, gdje su granice između prijatelja, neprijatelja i ljubavnika zamagljene. (UK, 2020., Drama)

7. Who Hired the Hitman? (IMDB: 7.3)

Kriminalistička dokumentarna serija koja istražuje tko zapravo povlači konce u naručenim ubojstvima, a ne samo tko je izvršitelj. (SAD, 2025., Dokumentarna serija)

8. Jasmine (IMDB: 5.0)

Turska drama o eskort dami Jasmine koja pokušava osigurati bolji život sebi i polubratu, te se nađe u opasnoj igri korupcije i preživljavanja. (Turska, 2025., Drama)

9. Lucas the Spider (IMDB: 8.2)

Animirana serija o simpatičnom mladom pauku Lucasu i njegovim prijateljima koji otkrivaju svijet oko sebe. Idealno za najmlađe. (SAD, 2021., Animacija)

10. 90 Day Fiancé: Before the 90 Days (IMDB: 6.7)

Reality serija koja prati parove koji su se upoznali online i po prvi put se susreću uživo, pokušavajući započeti zajednički život. (SAD, 2017., Reality show)

Bilo da volite napetost, romantiku, istinite priče ili animirane avanture, ova lista nudi ponešto za svakoga. Koji je vaš favorit s popisa?