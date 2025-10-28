"Task", "Twisted Metal" i "Patriarche" najgledanije su serije proteklog tjedna na servisu HBO u Hrvatskoj, a provjerite koji su se naslovi još našli među najgledanijima.
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj prošli tjedan
Ako ste u potrazi za novim maratonom serija, ova lista je pravi izbor za vas. Koji je vaš favorit s popisa servisa HBO?
1. Task
Kriminalistička drama o FBI agentu koji predvodi specijalni tim u predgrađu Philadelphije kako bi zaustavio seriju nasilnih pljački iza kojih stoji naizgled običan obiteljski čovjek. U glavnoj ulozi Mark Ruffalo.
SAD, 2025., Krimić
2. Twisted Metal
Akcijska serija smještena u postapokaliptični svijet, gdje brbljavi outsider mora dostaviti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš, suočavajući se s nemilosrdnim bandama i luđačkim klaunom.
SAD, 2023., Akcija, Avantura
3. Patriarche
Napeta britanska drama o obitelji koja se raspada nakon što je otac pronađen mrtav pod sumnjivim okolnostima. Intrige, tajne i obiteljske drame na najvišoj razini.
UK, 2025., Drama
4. Georgie & Mandy's First Marriage
Topla humoristična serija o mladom paru koji pokušava balansirati roditeljstvo, brak i svakodnevne izazove u Teksasu.
SAD, 2024., Komedija
5. The Wonderfully Weird World of Gumball
Animirana serija koja vodi gledatelje u ekscentrični svijet Elmorea, gdje su granice stvarnosti pomaknute, a humor je potpuno otkačen.
UK, 2025., Animacija
6. The Thaw
Poljski krimić koji prati istragu nakon što je tijelo mlade žene pronađeno ispod leda. Mračna atmosfera i intrigantna misterija.
Poljska, 2022., Krimić
7. Peacemaker
DC-jev antiheroj Peacemaker (John Cena) nastavlja svoju misiju i nakon oporavka od smrtonosnog dvoboja, otkrivajući da sloboda ima svoju cijenu.
SAD, 2022., Superherojska akcija
8. The Chair Company
Komedija o obiteljskom čovjeku koji nakon neugodne situacije na poslu razotkriva široku zavjeru. U glavnoj ulozi Tim Robinson.
SAD, 2025., Komedija
9. Gang War Pusher Street
Dokumentarna serija o danskoj ulici koja je postala epicentar trgovine drogom, ispričana kroz svjedočanstva stanovnika i kriminalaca.
Danska, 2025., Dokumentarac
10. The Graft
Napeta turska serija o liječniku koji se nakon sestrine smrti upušta u opasne odnose s lokalnim kriminalnim sindikatom.
Turska, 2025., Krimić
