Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj prošli tjedan

Ako ste u potrazi za novim maratonom serija, ova lista je pravi izbor za vas. Koji je vaš favorit s popisa servisa HBO?

1. Task

Kriminalistička drama o FBI agentu koji predvodi specijalni tim u predgrađu Philadelphije kako bi zaustavio seriju nasilnih pljački iza kojih stoji naizgled običan obiteljski čovjek. U glavnoj ulozi Mark Ruffalo.

SAD, 2025., Krimić

2. Twisted Metal

Akcijska serija smještena u postapokaliptični svijet, gdje brbljavi outsider mora dostaviti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš, suočavajući se s nemilosrdnim bandama i luđačkim klaunom.

SAD, 2023., Akcija, Avantura

3. Patriarche

Napeta britanska drama o obitelji koja se raspada nakon što je otac pronađen mrtav pod sumnjivim okolnostima. Intrige, tajne i obiteljske drame na najvišoj razini.

UK, 2025., Drama

4. Georgie & Mandy's First Marriage

Topla humoristična serija o mladom paru koji pokušava balansirati roditeljstvo, brak i svakodnevne izazove u Teksasu.

SAD, 2024., Komedija

5. The Wonderfully Weird World of Gumball

Animirana serija koja vodi gledatelje u ekscentrični svijet Elmorea, gdje su granice stvarnosti pomaknute, a humor je potpuno otkačen.

UK, 2025., Animacija

6. The Thaw

Poljski krimić koji prati istragu nakon što je tijelo mlade žene pronađeno ispod leda. Mračna atmosfera i intrigantna misterija.

Poljska, 2022., Krimić

7. Peacemaker

DC-jev antiheroj Peacemaker (John Cena) nastavlja svoju misiju i nakon oporavka od smrtonosnog dvoboja, otkrivajući da sloboda ima svoju cijenu.

SAD, 2022., Superherojska akcija

8. The Chair Company

Komedija o obiteljskom čovjeku koji nakon neugodne situacije na poslu razotkriva široku zavjeru. U glavnoj ulozi Tim Robinson.

SAD, 2025., Komedija

9. Gang War Pusher Street

Dokumentarna serija o danskoj ulici koja je postala epicentar trgovine drogom, ispričana kroz svjedočanstva stanovnika i kriminalaca.

Danska, 2025., Dokumentarac

10. The Graft

Napeta turska serija o liječniku koji se nakon sestrine smrti upušta u opasne odnose s lokalnim kriminalnim sindikatom.

Turska, 2025., Krimić

