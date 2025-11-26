Obavijesti

Show

Komentari 0
JESTE LI NEKU VEĆ GLEDALI?

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan
Foto: youtube/screenshoot/canva

Donosimo vam najpopularnije serije na Netflixu u Hrvatskoj za ovaj tjedan! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za bingeanje

StartFragment StartFragment

Netflix je i ovog tjedna ponudio raznovrstan izbor serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za bingeanje, donosimo vam najgledanije naslove koji su obilježili tjedan od 24. studenoga 2025. godine.

EndFragment

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Beast in Me

IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 83%

Poznata autorica uvučena je u opasnu igru uma sa svojim bogatim i moćnim susjedom, za kojeg sumnja da je ubojica. Napeti triler s Claire Danes i Matthewom Rhysom. (SAD, 2025., Triler)

2. Absentia 

IMDB: 7.2/10

Nestala FBI agentica pojavljuje se nakon šest godina, što pokreće lavinu novih pitanja i misterija. U glavnoj ulozi Stana Katic. (UK, 2017., Krimi/Drama)

3. The Crystal Cuckoo

IMDB: 6.4/10

Mlada liječnica nakon transplantacije srca otkriva tajne i misterije u rodnom gradu svog donora – uključujući nestanak djeteta iz lokalnog parka. (Španjolska, 2025., Drama/Krimi)

4. ONE SHOT with Ed Sheeran

IMDB: 8.0/10

Glazbeni spektakl u kojem Ed Sheeran izvodi najveće hitove na ulicama New Yorka u jedinstvenom real-time iskustvu. (SAD, 2025., Glazbeni)

5. A Man on the Inside

IMDB: 7.8/10

Umirovljeni profesor dobiva novu priliku za život kada ga privatni detektiv angažira da inkognito istražuje dom za umirovljenike u San Franciscu. Komična serija s Ted Dansonom. (SAD, 2024., Komedija)

6. Last Samurai Standing

IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 100%

U Japanu 1878. godine, 292 samuraja sudjeluju u smrtonosnoj igri preživljavanja za nagradu od 100 milijardi yena. Povijesna akcijska serija s Junichijem Okadom. (Japan, 2025., Akcija)

7. Stranger Things

IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 92%

Kultna serija o dječaku koji nestaje i tajanstvenim silama koje prijete malom gradu. (SAD, 2016., Triler/Nadnaravno)

8. Sixth Bus

Amerikanka u potrazi za čovjekom iz prošlosti tijekom bitke za Vukovar, u priči o identitetu, istini i iskupljenju. Hrvatska ratna drama s Toni Gojanovićem. (Hrvatska, 2022., Ratni)

9. Envious 

IMDB: 6.9/10

Nakon bolnog prekida, Vicky kreće u potragu za novom ljubavi, a pritom otkriva samu sebe – uz puno smijeha i topline. (Argentina, 2024., Komedija/Rom Kom)

10. Mrs Playmen

IMDB: 6.3/10

Biografska serija o Adelini, glavnoj urednici talijanskog erotskog magazina Playmen, koja je izazvala društvene norme 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. (Italija, 2025., Biografija/Društvo)

Ako ste u potrazi za sljedećom serijom za maraton, ova lista je pravi izvor inspiracije! Koji je vaš favorit s popisa?

Koji ćete gledati? Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan
Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom
PUBLIKA VOLI MLIKIJA

Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Kerempuhovom predstavom glumac je zaslužio nagradu za muško ostvarenje. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
ŠTO SE DOGAĐA?

Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Maja Šuput i Šime Elez od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za društvene mreže, što je neobično jer su dotad redovito dijelili fotke s putovanja, evenata...
Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'
KOMPLIMENTI LETE

Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'

Pjevačica svake godine obraduje fanove svojim kalendarom, a sada je otkrila kako je snimanje za isti u tijeku. Pratitelji su bili oduševljeni i fotkom sa seta na kojoj je pozirala u oskudnom izdanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025