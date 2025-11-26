Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

StartFragment StartFragment

Netflix je i ovog tjedna ponudio raznovrstan izbor serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za bingeanje, donosimo vam najgledanije naslove koji su obilježili tjedan od 24. studenoga 2025. godine.

EndFragment

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Beast in Me

IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 83%

Poznata autorica uvučena je u opasnu igru uma sa svojim bogatim i moćnim susjedom, za kojeg sumnja da je ubojica. Napeti triler s Claire Danes i Matthewom Rhysom. (SAD, 2025., Triler)

2. Absentia

IMDB: 7.2/10

Nestala FBI agentica pojavljuje se nakon šest godina, što pokreće lavinu novih pitanja i misterija. U glavnoj ulozi Stana Katic. (UK, 2017., Krimi/Drama)

3. The Crystal Cuckoo

IMDB: 6.4/10

Mlada liječnica nakon transplantacije srca otkriva tajne i misterije u rodnom gradu svog donora – uključujući nestanak djeteta iz lokalnog parka. (Španjolska, 2025., Drama/Krimi)

4. ONE SHOT with Ed Sheeran

IMDB: 8.0/10

Glazbeni spektakl u kojem Ed Sheeran izvodi najveće hitove na ulicama New Yorka u jedinstvenom real-time iskustvu. (SAD, 2025., Glazbeni)

5. A Man on the Inside

IMDB: 7.8/10

Umirovljeni profesor dobiva novu priliku za život kada ga privatni detektiv angažira da inkognito istražuje dom za umirovljenike u San Franciscu. Komična serija s Ted Dansonom. (SAD, 2024., Komedija)

6. Last Samurai Standing

IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 100%

U Japanu 1878. godine, 292 samuraja sudjeluju u smrtonosnoj igri preživljavanja za nagradu od 100 milijardi yena. Povijesna akcijska serija s Junichijem Okadom. (Japan, 2025., Akcija)

7. Stranger Things

IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 92%

Kultna serija o dječaku koji nestaje i tajanstvenim silama koje prijete malom gradu. (SAD, 2016., Triler/Nadnaravno)

8. Sixth Bus

Amerikanka u potrazi za čovjekom iz prošlosti tijekom bitke za Vukovar, u priči o identitetu, istini i iskupljenju. Hrvatska ratna drama s Toni Gojanovićem. (Hrvatska, 2022., Ratni)

9. Envious

IMDB: 6.9/10

Nakon bolnog prekida, Vicky kreće u potragu za novom ljubavi, a pritom otkriva samu sebe – uz puno smijeha i topline. (Argentina, 2024., Komedija/Rom Kom)

10. Mrs Playmen

IMDB: 6.3/10

Biografska serija o Adelini, glavnoj urednici talijanskog erotskog magazina Playmen, koja je izazvala društvene norme 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. (Italija, 2025., Biografija/Društvo)

Ako ste u potrazi za sljedećom serijom za maraton, ova lista je pravi izvor inspiracije! Koji je vaš favorit s popisa?

EndFragment