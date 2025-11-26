Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix je i ovog tjedna ponudio raznovrstan izbor filmova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmsku večer, donosimo vam najgledanije naslove koji su obilježili tjedan od 24. studenoga 2025. godine!

1. Champagne Problems

IMDB: 6.2/10

Ambiciozna izvršna direktorica putuje u Francusku kako bi uoči Božića osigurala preuzimanje svjetski poznatog brenda šampanjca. Planove joj poremeti vrtoglava romansa s neodoljivim Parižaninom, koji se ispostavlja kao sin osnivača tvrtke. U glavnim ulogama su Minka Kelly i Flula Borg, a film je idealan spoj romantike i božićnog duha. (SAD, 2025., Romansa/Božić)

2. Train Dreams

IMDB: 7.6/10

Robert Grainier, radnik na izgradnji američkih željeznica, bori se s promjenama i tugom zbog gubitka obitelji. Film donosi intiman prikaz ljubavi, gubitka i potrage za smislom u svijetu koji se mijenja. U glavnim ulogama Joel Edgerton i Felicity Jones. (SAD, 2025., Drama/Psihološki)

3. In Your Dreams

IMDB: 6.5/10

Animirana obiteljska avantura prati Stevie i njezinog brata Elliota koji ulaze u svijet snova kako bi zamolili Sandmana za savršenu obitelj. Glasove posuđuju Simu Liu i Cristin Milioti. (SAD, 2025., Animacija/Obiteljski)

4. Enough Said

IMDB: 7.0/10, Rotten Tomatoes: 95%

Eva, razvedena žena pred praznim gnijezdom, upušta se u novu vezu ni ne znajući da je njezin novi partner bivši muž njezine nove prijateljice. Sjajna romantična komedija s Juliom Louis-Dreyfus i Jamesom Gandolfinijem. (Njemačka, 2013., Komedija/Rom Kom)

5. The Carman Family Deaths

IMDB: 6.3/10

Istinita kriminalistička dokumentarna drama o mladiću čije spašavanje na moru prerasta u optužbe za ubojstvo članova bogate obitelji. Napet dokumentarac koji će vas držati prikovanima za ekran. (SAD, 2025., Dokumentarni/Kriminalistički)

6. Frankenstein

IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 85%

Guillermo del Toro donosi novu viziju klasične horor priče o doktoru Victoru Frankenstein i njegovoj tragičnoj kreaciji. U glavnim ulogama Oscar Isaac i Mia Goth. (SAD, 2025., Horor/Klasik)

7. A Merry Little Ex-Mas

IMDB: 5.3/10

Nedavno razdvojeni par pokušava provesti posljednji zajednički Božić s djecom, ali stvari se zakompliciraju kad muž dovede novu djevojku. Božićna romantična komedija s Aliciom Silverstone. (SAD, 2025., Romansa/Božić)

8. That Christmas

IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 56%

Najgora snježna oluja u povijesti mijenja planove stanovnicima malog britanskog gradića – pa čak i Djeda Božićnjaka! Animirani film prepun topline i humora. (UK, 2024., Animacija/Božić)

9. The Family Stone

IMDB: 6.3/10, Rotten Tomatoes: 52%

Konzervativna poslovna žena dolazi na božićno okupljanje obitelji svog dečka i shvaća da se teško uklapa među njihovu ekscentričnost. Romantična komedija s Rachel McAdams i Sarah Jessicom Parker. (SAD, 2005., Romansa/Božić)

10. Chaos Walking

IMDB: 5.7/10, Rotten Tomatoes: 21%

Na neistraženom planetu dvoje suputnika pokušavaju preživjeti u svijetu gdje su sve misli javne. Sci-fi avantura s Tomom Hollandom i Daisy Ridley. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)