Obavijesti

Show

Komentari 0
Koji ćete gledati?

Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan
Foto: youtube/screenshoot/canva

Donosimo vam najpopularnije filmove na Netflixu u Hrvatskoj za ovaj tjedan! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za binganje – od božićnih romansi do napetih trilera i domaćih priča

Netflix je i ovog tjedna ponudio raznovrstan izbor filmova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmsku večer, donosimo vam najgledanije naslove koji su obilježili tjedan od 24. studenoga 2025. godine!

1. Champagne Problems

IMDB: 6.2/10

Ambiciozna izvršna direktorica putuje u Francusku kako bi uoči Božića osigurala preuzimanje svjetski poznatog brenda šampanjca. Planove joj poremeti vrtoglava romansa s neodoljivim Parižaninom, koji se ispostavlja kao sin osnivača tvrtke. U glavnim ulogama su Minka Kelly i Flula Borg, a film je idealan spoj romantike i božićnog duha. (SAD, 2025., Romansa/Božić)

2. Train Dreams

IMDB: 7.6/10

Robert Grainier, radnik na izgradnji američkih željeznica, bori se s promjenama i tugom zbog gubitka obitelji. Film donosi intiman prikaz ljubavi, gubitka i potrage za smislom u svijetu koji se mijenja. U glavnim ulogama Joel Edgerton i Felicity Jones. (SAD, 2025., Drama/Psihološki)

3. In Your Dreams

IMDB: 6.5/10

Animirana obiteljska avantura prati Stevie i njezinog brata Elliota koji ulaze u svijet snova kako bi zamolili Sandmana za savršenu obitelj. Glasove posuđuju Simu Liu i Cristin Milioti. (SAD, 2025., Animacija/Obiteljski)

4. Enough Said

IMDB: 7.0/10, Rotten Tomatoes: 95%

Eva, razvedena žena pred praznim gnijezdom, upušta se u novu vezu ni ne znajući da je njezin novi partner bivši muž njezine nove prijateljice. Sjajna romantična komedija s Juliom Louis-Dreyfus i Jamesom Gandolfinijem. (Njemačka, 2013., Komedija/Rom Kom)

5. The Carman Family Deaths

IMDB: 6.3/10

Istinita kriminalistička dokumentarna drama o mladiću čije spašavanje na moru prerasta u optužbe za ubojstvo članova bogate obitelji. Napet dokumentarac koji će vas držati prikovanima za ekran. (SAD, 2025., Dokumentarni/Kriminalistički)

6. Frankenstein

IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 85%

Guillermo del Toro donosi novu viziju klasične horor priče o doktoru Victoru Frankenstein i njegovoj tragičnoj kreaciji. U glavnim ulogama Oscar Isaac i Mia Goth. (SAD, 2025., Horor/Klasik)

7. A Merry Little Ex-Mas

IMDB: 5.3/10

Nedavno razdvojeni par pokušava provesti posljednji zajednički Božić s djecom, ali stvari se zakompliciraju kad muž dovede novu djevojku. Božićna romantična komedija s Aliciom Silverstone. (SAD, 2025., Romansa/Božić)

8. That Christmas

IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 56%

Najgora snježna oluja u povijesti mijenja planove stanovnicima malog britanskog gradića – pa čak i Djeda Božićnjaka! Animirani film prepun topline i humora. (UK, 2024., Animacija/Božić)

9. The Family Stone

IMDB: 6.3/10, Rotten Tomatoes: 52%

Konzervativna poslovna žena dolazi na božićno okupljanje obitelji svog dečka i shvaća da se teško uklapa među njihovu ekscentričnost. Romantična komedija s Rachel McAdams i Sarah Jessicom Parker. (SAD, 2005., Romansa/Božić)

10. Chaos Walking

IMDB: 5.7/10, Rotten Tomatoes: 21%

Na neistraženom planetu dvoje suputnika pokušavaju preživjeti u svijetu gdje su sve misli javne. Sci-fi avantura s Tomom Hollandom i Daisy Ridley. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
AJME

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'
NAKON RAZVODA

Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov novom objavom na Instagramu pokrenuo je lavinu komentara, a osim čestitaka na prestižnoj nagradi, dobio je i komplimente za svoj izgled
Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom
PUBLIKA VOLI MLIKIJA

Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Kerempuhovom predstavom glumac je zaslužio nagradu za muško ostvarenje. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025