Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix je i ovog tjedna donio bogatu ponudu serija, a mi vam donosimo najgledanije naslove u Hrvatskoj prema najnovijim podacima. Ako tražite inspiraciju za maraton serija, provjerite što se najviše gleda!

1. Man Vs Baby, IMDB: 6.6/10

Kako se bliži Božić, nespretni tata mora čuvati luksuzni londonski penthouse i neočekivano – brinuti se o izgubljenoj bebi. Glume: Rowan Atkinson, Alanah Bloor. (UK, 2025., Komedija)





2. Sean Combs: The Reckoning, IMDB: 7.5/10

Dokumentarna serija otkriva šokantne optužbe protiv Seana "Diddyja" Combsa i njegovog Bad Boy carstva, prateći desetljeća njegove karijere. (SAD, 2025., Dokumentarac)





3. City of Shadows, IMDB: 6.6/10

Nakon pronalaska spaljenog tijela na slavnoj Gaudíjevoj zgradi u Barceloni, inspektor Milo Malart i Rebeca Garrido pokušavaju riješiti zagonetni zločin. Glume: Isak Férriz, Verónica Echegui. (Španjolska, 2025., Krimić)





4. Stranger Things, IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 92%

Kultna serija prati nestanak dječaka u malom gradu i otkriva tajne eksperimente, nadnaravne sile i misterioznu djevojčicu. Glume: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown. (SAD, 2016., Triler, SF)





5. The Abandons, IMDB: 6.2/10

U Washingtonu 1854. sudbine dviju obitelji – jedne bogate, druge sastavljene od siročadi – isprepliću se zbog zločina, tajni i borbe za zemlju s bogatim nalazištem srebra. Glume: Lena Headey, Gillian Anderson. (SAD, 2025., Vestern)





6. Home for Christmas, IMDB: 7.7/10

Johanne, umorna od komentara o svom solo statusu, kreće u 24-dnevnu potragu za dečkom kojeg će dovesti kući za Božić. Glumi: Ida Elise Broch. (Norveška, 2019., Komedija, Božićna serija)





7. Mr. Mercedes, IMDB: 7.8/10, Rotten Tomatoes: 91%

Umirovljeni detektiv lovi izopačenog serijskog ubojicu koji ga provocira pismima i e-mailovima. Temeljeno na romanu Stephena Kinga. Glume: Brendan Gleeson, Harry Treadaway. (SAD, 2017., Krimić, Drama)





8. The Accident, IMDB: 4.9/10

Rođendanska zabava završava tragedijom koja razara zajednicu, obitelji i prijateljstva. Glume: Alberto Guerra, Sebastian Martinez. (Meksiko, 2024., Drama, Krimić)





9. Man Vs Bee, IMDB: 6.7/10, Rotten Tomatoes: 71%

Rowan Atkinson u urnebesnoj borbi protiv dosadne pčele dok čuva luksuznu vilu. (UK, 2022., Komedija)





10. The Beast in Me, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 83%

Poznata autorica upada u opasnu igru s bogatim i moćnim susjedom za kojeg sumnja da je ubojica. Glume: Claire Danes, Matthew Rhys. (SAD, 2025., Triler)