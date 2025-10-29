SkyShowtime je i prošlog tjedna donio pravu riznicu zabave za gledatelje u Hrvatskoj. Provjerite koju seriju ste možda propustili.
Top 10 najgledanijih serija na ShyShowtimeu u Hrvatskoj tijekom proteklog tjedna
Donosimo vam pregled top 10 serija koje su se u Hrvatskoj najviše gledale na platformi SkyShowtime u proteklome tjednu.
1. Tulsa King
Sylvester Stallone briljira kao Dwight Manfredi, mafijaški capo koji nakon 25 godina zatvora pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi. Serija obiluje akcijom, humorom i mafijaškim spletkama.
SAD, 2022., Akcija
2. Dexter: Resurrection
Nastavak kultne serije! Dexter se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom, dok ga prošlost neumoljivo sustiže. Mračna i napeta priča o ocu i sinu u New Yorku.
SAD, 2025., Kriminalistička drama
3. Star Trek: Strange New Worlds
Kapetan Pike, Spock i posada USS Enterprise istražuju nove svjetove u ovoj uzbudljivoj znanstveno-fantastičnoj seriji, idealnoj za sve ljubitelje Star Treka.
SAD, 2022., SF
4. MobLand
Sukob dviju mafijaških obitelji prijeti uništenjem cijelih carstava i života. Napeta britanska kriminalistička serija s vrhunskom glumačkom postavom.
UK, 2025., Krimić
5. Evil
Forenzička psihologinja, budući svećenik i IT stručnjak istražuju čuda, opsjednutosti i nadnaravne fenomene, balansirajući između znanosti i vjere.
SAD, 2019., Krimić/Supernatural
6. Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Serija o dvostrukom životu zloglasnog serijskog ubojice Johna Wayne Gacyja i policijskoj istrazi koja vodi do šokantnog otkrića.
SAD, 2025., Krimić
7. Warehouse 13
Dvoje agenata čuvaju tajni skladište s opasnim i fantastičnim artefaktima. Mješavina akcije, humora i znanstvene fantastike.
SAD, 2009., Drama/SF
8. Poker Face
Charlie Cale ima nevjerojatan talent prepoznavanja laži. Na putovanju kroz Ameriku rješava misteriozne zločine u svakoj epizodi.
SAD, 2023., Krimić
9. The Enemy Within
Bivša CIA agentica i FBI agent udružuju snage kako bi ulovili opasnog kriminalca, ali njihova prošlost i motivi su složeni i često kontradiktorni.
SAD, 2019., Drama/Krimić
10. Suits LA
Nastavak popularne serije Suits. Ted Black, bivši tužitelj, sada vodi odvjetničku firmu u Los Angelesu i suočava se s novim izazovima i moralnim dilemama.
SAD, 2025., Drama
