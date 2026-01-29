Top 10 naslova na Disney+

Disney+ je i ovog tjedna oduševio raznovrsnom ponudom, a mi donosimo najnoviju top listu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za sljedeći binge!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. The Beauty (IMDB: 5.8)

Ova mračna drama iz svijeta visoke mode vodi nas u Pariz, gdje FBI agenti Cooper Madsen i Jordan Bennett istražuju niz brutalnih i misterioznih smrti supermodela. Istraga ih dovodi do šokantnog otkrića o virusu koji ljude pretvara u oličenje fizičke savršenosti – ali po strašnu cijenu. U glavnim ulogama su Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope i Ashton Kutcher, a serija je prava poslastica za ljubitelje napetosti i modne scene. (SAD, 2026., TV serija, drama, moda)

2. TRON: Ares (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 53%)

Nastavak legendarne franšize donosi priču o sofisticiranom Programu Aresu, koji iz digitalnog svijeta ulazi u stvarni svijet na opasnoj misiji – prvi susret čovječanstva s AI bićima. U filmu glume Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters i Jeff Bridges. Režiju potpisuje Joachim Rønning, a ljubitelji cyberpunka i znanstvene fantastike neće ostati razočarani. (SAD, 2025., film, znanstvena fantastika, cyberpunk)

3. Avatar: The Way of Water (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%)

Spektakularni nastavak Avatara vraća nas na Pandoru više od desetljeća nakon prvog filma. Pratimo obitelj Sully dok se suočavaju s prijetnjama, bore za opstanak i proživljavaju tragedije. U glavnim ulogama su Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver, a režiju ponovno potpisuje James Cameron. (SAD, 2022., film, znanstvena fantastika, space opera)

Foto: Imdb

4. Avatar (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 82%)

Prvi Avatar vodi nas u 22. stoljeće na Pandoru, gdje paraplegični marinac mora birati između izvršavanja naredbi i zaštite izvanzemaljske civilizacije. Film obiluje vizualnim spektaklom i emotivnim dilemama, a glume Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver. (SAD, 2009., film, znanstvena fantastika, space opera)

5. Pole to Pole with Will Smith (IMDB: 4.2)

Will Smith kreće na nevjerojatno putovanje od pola do pola, inspiriran mentorom koji ga je naučio postavljati velika životna pitanja. U 100 dana suočava se s ekstremnim izazovima – od skijanja do Južnog pola do hvatanja anakonde i ronjenja ispod leda na Sjevernom polu. Dokumentarna serija donosi uzbudljive avanture i nepoznate činjenice o prirodi. (SAD, 2026., TV serija, dokumentarac, priroda)

6. High Potential (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Krimi serija o samohranoj majci Morgan s iznimnim umom, čija nekonvencionalna sposobnost rješavanja zločina dovodi do neobičnog partnerstva s iskusnim detektivom. Kaitlin Olson briljira u glavnoj ulozi, a serija je pravi hit među ljubiteljima kriminalističkih zapleta. (SAD, 2024., TV serija, kriminalistika)

7. Tell Me Lies (IMDB: 6.7)

Drama o Lucy Albright, studentici koja pokušava ostaviti prošlost iza sebe, ali sve se mijenja kada upozna Stephena DeMarca. Njihova intenzivna i toksična veza ima posljedice koje nitko nije mogao predvidjeti. U glavnim ulogama su Grace Van Patten i Jackson White. (SAD, 2022., TV serija, drama, odnosi)

8. Percy Jackson and the Olympians (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%)

Fantastična serija prati mladog Percyja Jacksona na opasnoj misiji – mora vratiti Zeusov grom i spriječiti rat među bogovima. Uz pomoć prijatelja Annabeth i Grovera, Percy otkriva svoju sudbinu i mjesto u svijetu. (SAD, 2023., TV serija, fantastika, antička Grčka)

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/Adria.ign.com

9. Zootopia (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)

Animirani hit o zeki Judy Hopps, prvoj kunićki u policiji Zootopije, koja uz pomoć lukavog lisca Nicka Wildea rješava svoj prvi veliki slučaj. Film obiluje humorom, akcijom i važnim porukama o toleranciji. (SAD, 2016., film, animacija, životinje)

10. Ratatouille (IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%)

Priča o Remyju, mladom štakoru s velikim snovima – želi postati vrhunski francuski kuhar u Parizu. Uz pomoć nespretnog Linguinija, pokreće urnebesni lanac događaja koji će promijeniti lice pariške gastronomije. (SAD, 2007., film, animacija, životinje)

Ako još niste pogledali ove naslove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s popisa?