Top 10 serija na HBO-u: Na listi i serija dobitnica Zlatnog globusa

Ako tražite inspiraciju za bingeanje, HBO Max je i ovog tjedna pripremio odličnu ponudu. Pogledajte top 10 najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj – možda vas iznenadi tko je na prvom mjestu!

Top 10 serija na HBO Max u Hrvatskoj:

1. The Pitt (IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 96%)

Medicinska drama o osoblju hitne pomoći u pretrpanoj i podfinanciranoj bolnici u Pittsburghu. Borba za svaki život, napeti slučajevi i snažne emocije čine ovu seriju apsolutnim hitom tjedna. U TV kategorijama na Zlatnim globusima, priča o hitnoj pomoći "The Pitt" proglašena je najboljom dramom (SAD, 2025., Drama)

Foto: HBO Max

2. Doc (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%)

Nakon što joj ozljeda mozga izbriše osam godina života, dr. Amy Larsen pokušava se vratiti medicini i obnoviti odnos s kćeri. Intimna drama o gubitku, borbi i drugoj prilici. (SAD, 2025., Drama,)

3. The Cult Behind the Killer: The Andrea Yates Story (IMDB: 5.4)

Dokumentarna serija o slučaju Andree Yates, istražuje utjecaj radikalnog propovjednika na majku iz Teksasa koja je počinila strašan zločin. (SAD, 2026., Dokumentarni)

4. Task (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%)

FBI agent u predgrađu Philadelphije vodi tim protiv opasne bande koju predvodi neočekivani vođa. Kriminalistička drama s Markom Ruffalom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Krimi, Drama)

5. Georgie & Mandy's First Marriage (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%)

Sitcom o mladom paru iz Teksasa koji balansira roditeljstvo, brak i svakodnevne izazove. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)

6. Industry (IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%)

Mladi diplomci bore se za posao u vrhunskoj londonskoj investicijskoj banci, gdje su granice između prijatelja, neprijatelja i ljubavnika zamagljene. (UK, 2020., Drama, Poslovni svijet)

7. Jasmine (IMDB: 5.1)

Turska drama o Jasmine, eskortu koja pokušava osigurati bolji život za sebe i polubrata te doći na listu za transplantaciju srca. (Turska, 2025., Drama)

8. IT: Welcome to Derry (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 81%)

Prequel slavnog horora "IT" – 1962. obitelj seli u Derry, Maine, gdje počinju nestajati djeca, a grad zahvaća zlo. (SAD, 2025., Triler, Natprirodno)

Foto: HBO Max

9. The Yogurt Shop Murders (IMDB: 5.8)

Dokumentarna serija o brutalnom ubojstvu četiri tinejdžerice u Austinu 1991. godine – misterij koji još uvijek potresa zajednicu. (SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički)

10. The Staircase (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 92%)

Serija o životu Michaela Petersona i sumnjivoj smrti njegove supruge Kathleen. Intrigantna kriminalistička drama temeljena na istinitim događajima. (SAD, 2022., Krimi, Ubojstvo)