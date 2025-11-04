Provjerite što se gleda na platformi SkyShowtime u Hrvatskoj i što ne smijete propustiti.
Top 10 serija na SkyShowtimeu
Ako tražite nešto novo za gledanje, ova lista je idealan vodič kroz najgledanije naslove na SkyShowtimeu u Hrvatskoj ovog tjedna. Koji je vaš favorit s popisa?
1. Tulsa King
Sylvester Stallone briljira kao Dwight “The General” Manfredi, mafijaš koji nakon 25 godina izlazi iz zatvora i pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi. Serija obiluje akcijom, humorom i mafijaškim intrigama.
SAD, 2022., Akcija
2. Dexter: Resurrection
Nastavak kultne serije o Dexteru Morganu, serijskom ubojici s kodeksom. Nakon buđenja iz kome, Dexter kreće u potragu za sinom Harrisonom, dok mu prošlost opasno prijeti.
SAD, 2025., Krimić
3. Mayor of Kingstown
Mračna drama o obitelji McClusky koja vlada gradom ovisnim o zatvorima. Jeremy Renner predvodi glumačku postavu u ovoj napetoj seriji o moći i korupciji.
SAD, 2021., Drama
4. Star Trek: Strange New Worlds
Pratite kapetana Pikea, Spocka i posadu U.S.S. Enterprisea dok istražuju nove svjetove i suočavaju se s nepoznatim opasnostima. Ova serija oduševljava fanove znanstvene fantastike.
SAD, 2022., SF
5. Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Istinita kriminalistička serija o dvostrukom životu Johna Waynea Gacyja, jednog od najpoznatijih američkih serijskih ubojica.
SAD, 2025., Krimić
6. The Twilight Zone
Antologijska serija koja istražuje granice znanstvene fantastike, fantastike i natprirodnog, kroz uzbudljive i često zastrašujuće priče.
SAD, 2019., Triler
7. Evil
Forenzička psihologinja, svećenički pripravnik i tehnološki stručnjak istražuju čuda, opsjednutosti i druge neobične fenomene, pokušavajući odvojiti znanost od nadnaravnog.
SAD, 2019., Krimić
8. NCIS: Tony & Ziva
Tony i Ziva, omiljeni likovi iz NCIS-a, bježe Europom nakon napada na njihovu sigurnosnu tvrtku, pokušavajući otkriti tko im prijeti i obnoviti međusobno povjerenje.
SAD, 2025., Krimić
9. The Enemy Within
Napeta drama o bivšoj CIA agentici koja pomaže FBI-u u lovu na opasnog kriminalca, iako je poznata kao najveća izdajica u povijesti.
SAD, 2019., Drama
10. Poker Face
Misteriozna serija o Charlie Cale, ženi s nevjerojatnom sposobnošću prepoznavanja laži, koja na svom putovanju rješava razne zagonetne zločine.
SAD, 2023., Krimić
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+