Top 10 serija na SkyShowtimeu

Ako tražite nešto novo za gledanje, ova lista je idealan vodič kroz najgledanije naslove na SkyShowtimeu u Hrvatskoj ovog tjedna. Koji je vaš favorit s popisa?

1. Tulsa King

Sylvester Stallone briljira kao Dwight “The General” Manfredi, mafijaš koji nakon 25 godina izlazi iz zatvora i pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi. Serija obiluje akcijom, humorom i mafijaškim intrigama.

SAD, 2022., Akcija

2. Dexter: Resurrection

Nastavak kultne serije o Dexteru Morganu, serijskom ubojici s kodeksom. Nakon buđenja iz kome, Dexter kreće u potragu za sinom Harrisonom, dok mu prošlost opasno prijeti.

SAD, 2025., Krimić

3. Mayor of Kingstown

Mračna drama o obitelji McClusky koja vlada gradom ovisnim o zatvorima. Jeremy Renner predvodi glumačku postavu u ovoj napetoj seriji o moći i korupciji.

SAD, 2021., Drama

4. Star Trek: Strange New Worlds

Pratite kapetana Pikea, Spocka i posadu U.S.S. Enterprisea dok istražuju nove svjetove i suočavaju se s nepoznatim opasnostima. Ova serija oduševljava fanove znanstvene fantastike.

SAD, 2022., SF

5. Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Istinita kriminalistička serija o dvostrukom životu Johna Waynea Gacyja, jednog od najpoznatijih američkih serijskih ubojica.

SAD, 2025., Krimić

6. The Twilight Zone

Antologijska serija koja istražuje granice znanstvene fantastike, fantastike i natprirodnog, kroz uzbudljive i često zastrašujuće priče.

SAD, 2019., Triler

7. Evil

Forenzička psihologinja, svećenički pripravnik i tehnološki stručnjak istražuju čuda, opsjednutosti i druge neobične fenomene, pokušavajući odvojiti znanost od nadnaravnog.

SAD, 2019., Krimić

8. NCIS: Tony & Ziva

Tony i Ziva, omiljeni likovi iz NCIS-a, bježe Europom nakon napada na njihovu sigurnosnu tvrtku, pokušavajući otkriti tko im prijeti i obnoviti međusobno povjerenje.

SAD, 2025., Krimić

9. The Enemy Within

Napeta drama o bivšoj CIA agentici koja pomaže FBI-u u lovu na opasnog kriminalca, iako je poznata kao najveća izdajica u povijesti.

SAD, 2019., Drama

10. Poker Face

Misteriozna serija o Charlie Cale, ženi s nevjerojatnom sposobnošću prepoznavanja laži, koja na svom putovanju rješava razne zagonetne zločine.

SAD, 2023., Krimić