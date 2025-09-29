TOP RADIO slavi 4. rođendan!: 'Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe...'

TOP RADIO postaja koja se u četiri godine emitiranja nametnula kao jedno od najprepoznatljivijih imena na zagrebačkoj radijskoj sceni, proslavio je svoj četvrti rođendan. Svečanost je obilježena otvaranjem novog studija, a vrpcu je prerezao proslavljeni glazbeni producent Srđan Sekulović Skansi, simbolično označivši novu etapu u razvoju radija.

Foto: Gordan Svilar

- Top radio mi se jako sviđa jer ono što se događa u eteru je moj glazbeni ukus, ipak sam ja to godište. Takav izbor glazbe danas nije toliko čest na drugim radijskim postajama. Kvalitetno je posložena mjuza, postoji tok, ne dopušta ti da promijeniš stanicu, što je iznimno važno. Čestitam na četiri godine i samo tako nastavite - poručio je Skansi.

Rođendanska proslava nije prošla bez domaćih glazbenih ikona. Telefonskim javljanjem slušatelje je razveselila Josipa Lisac, koja je uputila iskrene čestitke.

- Čestitam vam 4. rođendan. Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe za mnoge stvari. Želim vam svu sreću, nadam se da vam je lijepo. Radite dobro, s entuzijazmom, radite kvalitetno i volite domaće skladateljstvo. Protežirate ono što je dobro. Neka živi Top radio! - poručila je glazbena diva.

Svoj doprinos slavljeničkom eteru dao je i Jasenko Houra iz 'Prljavog kazališta'.

- U ime cijelog Prljavog kazališta, želim Top radiju još puno rođendana. Želim vam sve najbolje, čestitam svima koji su doprinijeli da program bude pun dobre glazbe. Samo naprijed! - rekao je legendarni glazbenik.

Barbara Kolar podsjetila je da Houra postaju prati od samih početaka.

Foto: Gordan Svilar

- Svijet se brzo mijenja, teško ga je slijediti. Mislim da se puno toga promijenilo, poslije korone na bolje, i Top radio je napravio veliki iskorak. Glazbena scena ima svega novog, puno toga za birati - kazao je frontmen Prljavaca.

Od 2021., kada se prvi put oglasio u eteru na frekvenciji 101Mhz, Top radio gradi programsku filozofiju koja spaja najbolje iz prošlih desetljeća s aktualnim trendovima. Hitovi osamdesetih i devedesetih vraćaju slušatelje u neka od najdražih glazbenih razdoblja, dok odabrane novije pjesme potvrđuju da je riječ o postaji koja prati vrijeme i ukus svoje publike. Uz 'glazbu koju živiš', nezaobilazan je i snažan informativni program te svakodnevno praćenje ritma grada i županije.

Foto: Gordan Svilar