Obavijesti

Show

Komentari 0
OSVANUO I NOVI STUDIO

TOP RADIO slavi 4. rođendan!: 'Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
TOP RADIO slavi 4. rođendan!: 'Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe...'
10
Foto: Gordan Svilar

Rođendanska proslava nije prošla bez poznatih lica. Voditelji Top radija po prvi su se puta u eteru ovoga radija oglasili 2021. godine. Od tada, put grade spajanjem najboljeg iz prošlih desetljeća i aktualnih trendova.

TOP RADIO postaja koja se u četiri godine emitiranja nametnula kao jedno od najprepoznatljivijih imena na zagrebačkoj radijskoj sceni, proslavio je svoj četvrti rođendan. Svečanost je obilježena otvaranjem novog studija, a vrpcu je prerezao proslavljeni glazbeni producent Srđan Sekulović Skansi, simbolično označivši novu etapu u razvoju radija.

Foto: Gordan Svilar

- Top radio mi se jako sviđa jer ono što se događa u eteru je moj glazbeni ukus, ipak sam ja to godište. Takav izbor glazbe danas nije toliko čest na drugim radijskim postajama. Kvalitetno je posložena mjuza, postoji tok, ne dopušta ti da promijeniš stanicu, što je iznimno važno. Čestitam na četiri godine i samo tako nastaviteporučio je Skansi.

NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ TOP Radio potpisao ugovor o koncesiji za 101 MHz, dva člana Vijeća bila su protiv potpisa
TOP Radio potpisao ugovor o koncesiji za 101 MHz, dva člana Vijeća bila su protiv potpisa

Rođendanska proslava nije prošla bez domaćih glazbenih ikona. Telefonskim javljanjem slušatelje je razveselila Josipa Lisac, koja je uputila iskrene čestitke.

- Čestitam vam 4. rođendan. Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe za mnoge stvari. Želim vam svu sreću, nadam se da vam je lijepo. Radite dobro, s entuzijazmom, radite kvalitetno i volite domaće skladateljstvo. Protežirate ono što je dobro. Neka živi Top radio!poručila je glazbena diva.

SPOR OKO 101 MHZ Predsjednik VEM-a ponovio: Top Radiju treba oduzeti koncesiju
Predsjednik VEM-a ponovio: Top Radiju treba oduzeti koncesiju

Svoj doprinos slavljeničkom eteru dao je i Jasenko Houra iz 'Prljavog kazališta'.

- U ime cijelog Prljavog kazališta, želim Top radiju još puno rođendana. Želim vam sve najbolje, čestitam svima koji su doprinijeli da program bude pun dobre glazbe. Samo naprijed! - rekao je legendarni glazbenik.

Barbara Kolar podsjetila je da Houra postaju prati od samih početaka.

Foto: Gordan Svilar

- Svijet se brzo mijenja, teško ga je slijediti. Mislim da se puno toga promijenilo, poslije korone na bolje, i Top radio je napravio veliki iskorak. Glazbena scena ima svega novog, puno toga za birati  kazao je frontmen Prljavaca.

NEMA VIŠE KULTNOG RADIJA Stojedinica ide u povijest, na toj će frekvenciji emitirati Top radio
Stojedinica ide u povijest, na toj će frekvenciji emitirati Top radio

Od 2021., kada se prvi put oglasio u eteru na frekvenciji 101Mhz, Top radio gradi programsku filozofiju koja spaja najbolje iz prošlih desetljeća s aktualnim trendovima. Hitovi osamdesetih i devedesetih vraćaju slušatelje u neka od najdražih glazbenih razdoblja, dok odabrane novije pjesme potvrđuju da je riječ o postaji koja prati vrijeme i ukus svoje publike. Uz 'glazbu koju živiš', nezaobilazan je i snažan informativni program te svakodnevno praćenje ritma grada i županije.

Foto: Gordan Svilar

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
Dolly Parton otkazala koncerte zbog problema sa zdravljem
ZABRINULA FANOVE

Dolly Parton otkazala koncerte zbog problema sa zdravljem

Američka country zvijezda u nedjelju navečer otkazala je seriju koncerata uz Las Vegasu, a u objavi na Instagramu objasnila zašto
Poznato tko će nastupiti 2026. na poluvremenu Super Bowla!
NAPOKON OTKRILI

Poznato tko će nastupiti 2026. na poluvremenu Super Bowla!

Nakon mjeseci šuškanja, na jučerašnjoj je utakmici napokon objavljeno tko će zauzeti mjesto izvođača u poluvremenu najiščekivanije utakmice godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025