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STIŽE LJETNI FESTIVAL

Na Velesajmu će biti glazbeno ludilo! Evo koga možete slušati

Piše Iva Milotić,
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Na Velesajmu će biti glazbeno ludilo! Evo koga možete slušati
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Foto: Renato Branđolica/HRT
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Tijekom deset dana u Zagrebu se može poslušati više od 50 izvođača. Sprema se čak pet nastupa na dan...

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Zagrebački velesajam krajem kolovoza ponovno postaje jedno od središta zagrebačkog ljetnog života. Od 28. kolovoza do 6. rujna održava se četvrto izdanje manifestacije Ljeto na Zagrebačkom velesajmu, dosad najveće, koje donosi deset dana koncerata, novih bendova i festivalske atmosfere.

Festival otvara trodnevni Tribute vikend, od 28. do 30. kolovoza. Na pozornici će se izvoditi hitovi velikih imena svjetske glazbe, među kojima su Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, Iron Maiden, U2, Red Hot Chili Peppers, Beyoncé, Billy Idol i Bill Withers.

Posebna pažnja posvećena je domaćoj glazbenoj sceni. Naime, 31. kolovoza i 1. rujna održava se natjecanje demobendova, a među izvođačima su Kapitaklizma, Kult Pult, Ectratis, Soulbreak, Jarek, Problem i Šambrana. Ulazak na natjecanje je besplatan, uz prethodnu rezervaciju.

Nakon toga slijede nastupi poznatih domaćih izvođača. Publiku će oduševiti vatrena energija varaždinskog metal benda Cold Snap, koje smo imali priliku slušati i na ovogodišnjoj Dori. Podsjetimo, frontmen benda je Jan Kerekeš, poznati hrvatski glumac, koji se sad okušao i u pjevanju. Tu su još i KRIES, Kids From The Sky, Podočnjaci, Six Pack, Cold Snap, Dorian Gray, Donkey Hot i Homage Collective Plays Sade. Tako će veliki prostor Velesajma na deset dana postati mjesto susreta različitih generacija i glazbenih ukusa. 

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