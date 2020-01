Tošić odmara u Dubaiju, Jelena se pravda: 'Ne stignem s njim'

Kontroverzna folk pjevačica Jelena Karleuša (41) i nogometaš Duško Tošić (35) nakon skandala više ne odlaze zajedno ni na odmor. Kako pišu srpski mediji, Tošić je prošli tjedan otputovao s kćerima Atinom (11) i Nikom (10) u Dubai, a Jelena je ostala kod kuće.

Odsjeli su u jednom od najskupljih hotela, gdje noćenje s doručkom košta 3.700 kuna.

- Dušku su kćeri na prvom mjestu. On je savršen otac i čini sve kako bi njihovo djetinjstvo bilo lijepo i sretno. Što se Jelene tiče, ona nije krenula na put s njima. Dušku to čak i nije toliko važno, važnije mu je da je s djevojčicama jer nisu svakog dana zajedno. Njih dvije obožavaju sunce i more pa ih je iz tog razloga odveo u Dubai - rekao je izvor blizak Tošiću.

Ovo je prvi put da Duško i Jelena nisu zajedno na odmoru. Čak su i prošle godine u jeku skandala s bosanskohercegovačkim nogometašem Ognjenom Vranješom (30) bili u Dubaiju. Tada je Jelena redovito objavljivala fotografije sa suprugom, a sada se prijateljicama pravda kako zbog obaveza u Beogradu nije mogla krenuti na put.

- Njihov odnos je i dalje zategnut, a ona priča kako je zbog snimanja morala ostati u Beogradu. Čudno mi je to, jer im se mogla pridružiti nakon što završi s obavezama. Njoj je ipak krivo što nije otputovala s obitelji. U svakodnevnom je kontaktu s kćerima i oduševljena je time kako one uživaju - zaključio je izvor.

