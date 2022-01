Majka nogometaša Duška Tošića (36), Nikolet Tošić, oglasila se za srpske medije nakon što ga je njegova supruga, pjevačica Jelena Karleuša (43) prijavila za nasilje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Čujem šta se sve piše i vjerujte mi da mi, kao majci, nije ugodno kad sve to dođe do mene. Nije istina da je moj sin bilo koga udarao. To nije točno. Novine, naravno, imaju pravo pisati, tu ništa ne mogu - izjavila je Nikolet.

- Ne znam kako bih reagirala da me muškarac udari. Neću ništa komentarirati i zato me ne ispitujte. Ni druge to ne bi trebalo zanimati, mislim na susjede - nadodala je.

Podsjetimo, Tošić se nedavno prvi put oglasio nakon što ga je njegova supruga prijavila policiji zbog nasilja, jer ju je navodno ošamario i pljunuo tijekom božićnog ručka.

- Poštovani pratitelji, prijatelji i pripadnici medija. Obično se ne volim obraćati ovim putem jer smatram da moje ime, lik i djelo trebaju biti vezani isključivo za sportsku priču i dobra humanitarna djela. Popratio sam što većina medija objavljuje u zadnjim danima i zato sam primoran obratiti se na ovaj način - započeo je Duško na Instagramu.

- Kao što znate i možete vidjeti, ja sam svugdje predstavljen kao nasilnik i u svakom sam naslovu ja lošija strana. Prvi sam od onih koji ne podržavaju nasilje i nikad se time nisam služio. Zato sam htio da znate da se u tim naslovima u novinama ja uopće ne pronalazim! Ljudi koji me poznaju, znaju da sam ja čovjek koji se uvijek trudi biti gospodin ma gdje bio i što god radio. Zato bih htio da znate da ću i ovog puta ostati dosljedan sebi, ignorirat ću izmišljotine i čekati da vjetar protiv mene prođe - nadodao je.