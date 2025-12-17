Totalni preokret u MasterChefu: Selma svima pomrsila planove

U napetom kulinarskom izazovu koji je obilježio dan, platinasta kartica napustila je ruke dosadašnje vlasnice Barbare Grubišić. Barbara se našla pod pritiskom jer je karticu morala braniti protiv dvije izazivačice, Selme i Antonije, koje su u prethodnom zadatku postigle najbolje rezultate.

Foto: Nova TV

Izazov je postavio prošlogodišnji pobjednik MasterChefa, Ante Vukadin. Prva faza zadatka zahtijevala je prepoznavanje sastojaka u jelu samo na temelju promatranja tanjura i ponuđenih namirnica među kojima su morali raspoznati koje se nalaze u jelu.

Najuspješnija u tome bila je Antonija.

- Moram pohvaliti Antoniju, koja je pogodila 80% tanjura, i on izgleda najsličniji pokaznom tanjuru - istaknuo je Ante.

Foto: Nova TV

U nastavku su s njim tri kandidatkinje pripremale gel od limuna i čips od češnjaka, a zatim je slijedio najzahtjevniji dio – repliciranje jela bez potpunog recepta. Svaka je kandidatkinja dobila drugačije nepotpun recept, što ih je potaknulo da slušaju jedna drugu.

- Dopunjavale smo jedna drugu, s informacijama koje smo dobile u receptu - objasnila je Selma.

Foto: Nova TV

Antonijin tanjur bio je vizualno najbliži izvornom.

- Jako lijepo izgleda - komentirao je Ante. No tijekom pripreme, dogodila joj se nezgoda zbog koje, iz sigurnosnih razloga, njezino jelo žiri i Ante nisu kušali.

- Toliko sam ljuta, ne mogu si oprostiti - rekla je Antonija, dodajući:

- Važna lekcija je da nema brzopletosti.

Barbara nije skrivala koliko joj je bilo teško.

- Ovo mi je bio duplo teži izazov nego kad sam prošli put branila karticu - priznala je.

Njezin tanjur dobio je pohvalu za okus, ali kritiku za izgled.

- Ovo je neuredniji tanjur od moga. Gel nije stavljen u vrećicu i zato je, pretpostavljam, ovako veliko - primijetio je Ante.