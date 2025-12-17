Nakon napetog izazova, taktičkih odluka i nijansi koje su presudile, platinasta kartica promijenila je vlasnicu, a utrka za titulu novog MasterChefa postala još neizvjesnija
Totalni preokret u MasterChefu: Selma svima pomrsila planove
U napetom kulinarskom izazovu koji je obilježio dan, platinasta kartica napustila je ruke dosadašnje vlasnice Barbare Grubišić. Barbara se našla pod pritiskom jer je karticu morala braniti protiv dvije izazivačice, Selme i Antonije, koje su u prethodnom zadatku postigle najbolje rezultate.
Izazov je postavio prošlogodišnji pobjednik MasterChefa, Ante Vukadin. Prva faza zadatka zahtijevala je prepoznavanje sastojaka u jelu samo na temelju promatranja tanjura i ponuđenih namirnica među kojima su morali raspoznati koje se nalaze u jelu.
Najuspješnija u tome bila je Antonija.
- Moram pohvaliti Antoniju, koja je pogodila 80% tanjura, i on izgleda najsličniji pokaznom tanjuru - istaknuo je Ante.
U nastavku su s njim tri kandidatkinje pripremale gel od limuna i čips od češnjaka, a zatim je slijedio najzahtjevniji dio – repliciranje jela bez potpunog recepta. Svaka je kandidatkinja dobila drugačije nepotpun recept, što ih je potaknulo da slušaju jedna drugu.
- Dopunjavale smo jedna drugu, s informacijama koje smo dobile u receptu - objasnila je Selma.
Antonijin tanjur bio je vizualno najbliži izvornom.
- Jako lijepo izgleda - komentirao je Ante. No tijekom pripreme, dogodila joj se nezgoda zbog koje, iz sigurnosnih razloga, njezino jelo žiri i Ante nisu kušali.
- Toliko sam ljuta, ne mogu si oprostiti - rekla je Antonija, dodajući:
- Važna lekcija je da nema brzopletosti.
Barbara nije skrivala koliko joj je bilo teško.
- Ovo mi je bio duplo teži izazov nego kad sam prošli put branila karticu - priznala je.
Njezin tanjur dobio je pohvalu za okus, ali kritiku za izgled.
- Ovo je neuredniji tanjur od moga. Gel nije stavljen u vrećicu i zato je, pretpostavljam, ovako veliko - primijetio je Ante.
