Tog kobnog 18. rujna stradali su kod Jablanice Aljoša Buha i Dražen Ričl prije nesuđenog koncerta u Mostaru. Buha je poginuo na mjestu, a Ričl je nakon nekoliko dana preminuo u bolnici od težine zadobivenih ozljeda. Njihovi kolege do početka koncerta nisu shvatili da se dogodila tragedija.

Crvenu Jabuku 1985. godine osnovali su gitarist i vokal Dražen Ričl - Zijo te gitarist Zlatko Arslanagić (56), kojima su se priključili Žera (57) na klavijaturama, basist Aljoša Buha i bubnjar Darko Jelčić (56), a mladi i iznimno perspektivni bend već sljedeće je godine prilikom turneje pogodila velika tragedija.

- Istina je da su ljudi sletjeli. Da ih je kamion spasio da ne odu u Neretvu, a to da smo mi prošli autom pored slupanog fiće pa ga nismo vidjeli, pa se vraćali, to nije točno. Sudbina je sve to bila. Publika nije znala zašto je koncert otkazan, ali pročulo se pa su svi skupa krenuli prema bolnici u Mostaru - ispričao je Žera prije nekoliko godina.

Iako su nakon toga planirali raspustiti bend, uz potporu obožavatelja su ipak nastavili svirati, a 1987. su snimili album posvete Aljoši i Ziji, naslovljen 'Za sve ove godine'.

Aljoša i Dražen bili su generacija i u trenutku kobne nesreće imali su samo 24 godine. Njihov bend svira i danas, a pjesmama se prisjećaju neprežaljenih prijatelja i kolega.