Tragična smrt: Bivšu suprugu Davida Hasselhoffa našli mrtvu

Pamela Bach Hasselhoff, bivša supruga Davida Hasselhoffa, navodno je počinila samoubojstvo u dobi od 62 godine. Kako prenosi TMZ, članovi njezine obitelji zabrinuli su se nakon što nisu mogli stupiti u kontakt s njom te su odlučili provjeriti kako je. Hitne službe pozvane su u njezin dom oko 22 sata u srijedu, gdje su je pronašli bez svijesti.

Prolašena je mrtvom u vili vrijednoj dva milijuna dolara u Hollywood Hillsu. Prema izvorima iz policije, uzrok smrti bio je samoranjavanje vatrenim oružjem u glavu, a oproštajnu poruku nije ostavila.

Foto: Profimedia

Pamela je bila glumica i pojavila se u brojnim televizijskim serijama, uključujući 'Baywatch', gdje je deset godina igrala vlasnicu kafića Kaye Morgan. Davida je upoznala 1985. godine, kada je gostovala u seriji 'Knight Rider'. Glumila je i u serijama poput 'Sirens', 'The Young and the Restless', 'The Fall Guy' i 'T.J. Hooker'.

Iza sebe je ostavila dvije kćeri, Hayley (32) i Taylor (34), koje je dobila u braku s Davidom. David Hasselhoff, zvijezda serije 'Baywatch', prethodno je bio u braku s Catherine Hickland od 1984. do 1986. godine, dok je s Pamelom bio u braku od 1989. do 2006.

Njihov razvod bio je buran, a sporovi oko alimentacije trajali su sve do 2017. godine. Nakon što je riješio pravne nesuglasice s Pamelom, David se 2018. godine oženio velškim modelom Hayley Roberts

Foto: MPNC

Pamela se okušala i u filmskom svijetu, a jedna od njezinih ranijih uloga bila je u filmu 'Rumble Fish' iz 1983. u režiji Francisa Forda Coppole.