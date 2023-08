Tragični put u propast voljene pop zvjezde: Britney Spears sad opet prolazi kroz težak period...

Pop princeza Britney Spears (41) ponovno se razvodi. Njezin suprug, Sam Asghari (29), podnio je papire za razvod, a Britney se za to vrijeme opušta na plaži i to jašući konja. Na taj se način prvi puta oglasila nakon vijesti o razvodu. O vijestima koje su izašle prošli tjedan, one da su se njezina dva sina odselila s ocem na Havaje, također se nije oglasila.