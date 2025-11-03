Transformacija Biljane Mančić: 'Svi prate moj napredak i pitaju me kako izdržim bez slastica!'

Sve veći broj ljudi danas traži načine kako resetirati tijelo, povećati energiju i uskladiti zdravlje s užurbanim načinom života. Jedna od njih je i popularna Splićanka Biljana Mančić, bivša Miss Universe Hrvatske, uspješna poduzetnica i vlasnica poliklinike MakeOver. Ovoga puta odlučila je javno podijeliti svoje novo osobno iskustvo, a radi se o jednogodišnjem programu detoksa, kojeg je svojedobno na sebi primjenjivao i Novak Đoković.

Kaže, nije riječ o trendu, nego o dubokom resetu tijela, uma i duha. I, naravno, kao i sve što uvodi u svoju polikliniku, Biljana je ovo prvo odlučila isprobati na sebi jer svojim primjerom želi inspirirati druge da istraže vlastite mogućnosti i pronađu balans između poslovnog i osobnog života.

Foto: privatna arhiva

Kako kaže ova je odluka došla potpuno spontano.

- Zanimljivo je kako nam ponekad život da baš onaj mali znak koji nas vrati na pravi put. Bila sam u Zagrebu kod svoje drage prijateljice Ive Todorić i jedno jutro sam se probudila s jasnim osjećajem da mi tijelo poručuje: ‘Zastani malo i osluhni me.’ Otišla sam na detaljnu analizu organizma po preporuci moje Ive i Ane, koja je pokazala da mi treba više pažnje, odmora i detoksa. Ništa dramatično ali dovoljno da shvatim kako signali već neko vrijeme postoje, a ja ih guram sa strane. I baš tada mi se upalila lampica: ‘Zašto ja ovo ne bih testirala i uvjerila se u učinkovitost?’ Sve što uvodimo u moju polikliniku, sve tretmane i programe, prvo provjeravam na sebi kako bi naši klijenti dobili samo najbolje. Ako želim pomoći drugima da budu najbolja verzija sebe – moram i ja biti primjer toga. Tako sam odlučila ući u ovaj proces i vidjeti što će se dogoditi s mojim tijelom, umom i duhom kroz detoks koji je preda mnom. Želim ostati zdrava i vitalna iznutra jednako kao i izvana - ističe Biljana.

Već na samom početku priznaje da ju je tijelo samo upozorilo kako je vrijeme za promjenu.

Foto: privatna arhiva

- Godinama se brinem o svom zdravlju kroz preventivnu medicinu, homeopatiju i razne holističke pristupe, i stvarno dobro poznajem svoje tijelo. Ali tog jutra jednostavno sam se osjećala loše i to me je natjeralo da poslušam svoje tijelo bez odgađanja. Ipak, ne postajemo mlađi s vremenom, već godine osim mudrosti i iskustva donose i neke druge izazove koji utječu na nas. Volim biti u formi i uvijek se osjećati dobro pa me je osjećaj da nešto možda nije kako treba potakao da se dodatno aktiviram po tom pitanju. Iva me povukla da detaljno provjerim što se događa, da sagledam sve detaljnije i napravim jedan dublji uvid u organizam. Ne zato što nisam brinula o sebi prije, nego zato što uvijek želim znati više i napraviti bolje kad god osjetim da tijelo traži dodatnu podršku. Nije me strah suočiti se s istinom o svom zdravlju - naprotiv. To mi daje osjećaj moći i jasnoće što dalje raditi za sebe - priča splitska poduzetnica.

Put prema detoksu došao je, kaže, sasvim prirodno:

- Do programa sam došla vrlo prirodno, kroz preporuku ljudi kojima vjerujem. Prijateljicae Iva i Ana su me usmjerile na doktoricu koja se godinama bavi detaljnim analizama zdravlja i ima odlične rezultate s mnogim pacijentima. A u isto vrijeme vjerujem da nas život uvijek vodi tamo gdje trebamo biti. Pa tako i u ovom slučaju — ništa nije slučajno. Bilo je pravo vrijeme da odem korak dublje i pružim tijelu nešto što nisam još nikada.

Foto: privatna arhiva

Biljana otkriva da je riječ o ozbiljnom, dugoročnom procesu koji traje godinu dana, a prva tri mjeseca su najintenzivnija.

- Ovaj detoks nije kratkoročna akcija, nego dugoročna investicija u moje zdravlje koje uključuje potpunu promjenu životnog ritma. Prvenstveno se radi o prehrani pa učim kako hranom zaista podržati svoje tijelo i njegove procese čišćenja i obnove. Uz to koristim ciljane dodatke prehrani i terapije koje pomažu boljoj funkciji organa i eliminaciji toksina. Tjelovježba mi je već dio života, ali mentalni dio ovog procesa… E to mi je najveći izazov. Ja volim uživati u hrani, volim rituale oko nje tako da mi je ovo i pravi izlazak iz zone komfora. I baš zato vjerujem da će imati snažan utjecaj i na moj mindset: na disciplinu, fokus i odnos prema sebi. Ovo nije samo detoks tijela. Ovo je detoks navika, misli i emocija. Jedan veliki ‘upgrade’ na svim razinama - govori bivša Miss Universe Hrvatske.

Kad je riječ o ciljevima, Biljana kaže da ih ovaj put svjesno nije postavila.

- Naučila sam da je život najljepši kada se prepustiš procesu bez velikih očekivanja. Zato sam odlučila ne postavljati si nikakve stroge ciljeve unaprijed. Ovo je moj izbor da se posvetim sebi i dopustim tijelu da se samo vrati u svoju najbolju verziju. Radujem se svakom koraku, svakom malom pomaku, svakoj lekciji. Želim uživati u ovom putovanju što god ono donijelo. Jer često baš onda kada ne očekujemo ništa dobijemo najviše. Neizmjerno se veselim novim znanjim koja me čekaju na ovom putu. Bolje ću upoznati principe funkcioniranja ljudskog tijela i to na vlastitom primjeru. Razumijevanje hormona i njihove uloge u ljudskom tijelu je jako važno, kako u svakodnevnom funkcioniranju tako i u odabiru pravilne prehrane i kvalitetnih dodataka prehrani koji mogu puno pomoći u postizanju najbolje verzije sebe. Tržište je prezasićeno raznim proizvodima, od kojih su neki bolji i kvalitetniji od drugih, a kroz ovaj proces ću biti sposobna izabrati najbolje od najboljeg.

Foto: privatna arhiva

Najveći izazov, kaže, bit će joj disciplina kroz dulje vrijeme.

- Volim uživati u hrani, druženjima, putovanjima, u ritmu života… I ovo je za mene veliki izlazak iz te slatke zone komfora. Po prirodi sam jako disciplinirana i kad nešto odlučim, ja to napravim. Ali baš zato volim izazove koji me pomaknu još korak dalje. Najteži dio bit će održati taj fokus kroz dulje vrijeme, i usput odoljeti svim malim hedonističkim ritualima koje volim. No vjerujem da se najveći rast događa upravo tada – kad izabereš ono što te vodi naprijed, a ne ono što ti trenutačno godi. Ovo je moj način da dodatno ojačam svoj mindset i pokažem sama sebi koliko još mogu. Isto tako, vjerujem da se najveći rast događa kada kažemo sebi ‘DA’, a ‘NE’ onome što nas koči. Ovo je prilika da učvrstim svoju mentalnu snagu, da budem dosljedna i onda kada je teško jer tada se rađaju nove verzije nas samih. Zapravo, svaki izazov gledam kao dar. On me podsjeća koliko sam snažna i koliko daleko mogu ići kad nešto želim - odlučno govori.

Nasmijano dodaje kako njezini prijatelji prate svaki korak i često je zadirkuju.

Foto: privatna arhiva

- Reakcije su baš zanimljive, prava je to mala paleta svega. Najbliži su mi dali veliku podršku i stvarno navijaju za mene. A naravno, ima i onih koji me kroz smijeh pitaju: ‘Dobro Bibe, dokle ćeš izdržati bez svojih malih užitaka?’ (smijeh). Svi su jako znatiželjni, prate me i pitaju kako ide. Baš mi je to lijepo, inspirira i mene da budem dosljedna. A možda i njih potakne da i sami naprave neki svoj mali ‘reset’. Bude i smiješnih događaja, iako su smješniji svima drugima nego meni, jer ja sam ta koja žvaće tikvicu i mrkvu dok se oni časte pršutom i janjetinom, jedu kolače i razne slastice, a mene dopadne jabuka. Još uvijek mi nedostaje ta hrana ali znam da to radim za svoje dobro!

Biljana ima poruku i za sve koji razmišljaju o detoksu.

- Ako razmišljate o detoksu, napravite to zbog sebe. Ne zato što ‘trebate’, nego zato što zaslužujete osjećati se lagano, snažno i živo u svom tijelu. Ne čekajte neki savršeni trenutak jer će on biti upravo tada kada doneste ovu odluku! Za naše tijelo, taj trenutak je uvijek sada. Ne bojte se promjene. Najbolje verzije nas uvijek čekaju s druge strane odluke. Nismo stvoreni da preživljavamo, stvoreni smo da blistamo. A kada čovjek odluči brinuti o sebi, mijenja sve oko sebe. Ne radite to iz straha ili pritiska, nego iz ljubavi prema sebi. Budite znatiželjni, dopustite si iskustvo i vidjet ćete kada krenete tim putem, tijelo, um i duh počnu se vraćati u svoju prirodnu moć. Vi ste vaš najveći projekt u svom životu. Zato krenite i dozvolite si da budete prioritet. Tijelo će vam to vratiti na najljepši mogući način. Brinite se o sebi kao o nekome koga volite najviše na svijetu! - zaključuje lijepa Splićanka.