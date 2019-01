Trbović: Vjerujem u ljubav, ali muškarci će me još pričekati...

Moja prva ljubav bio je ples, a zbog njega su mi se ‘omilili’ i pozornica i reflektori. I onda mi se dogodila televizija koju obožavam, rekla nam je Daniela Trbović (55), jedna od najpoznatijih hrvatskih voditeljica iza koje je više od dvadeset godina televizijskog rada.

Iako nakon srednje škole kao životni poziv vidi medicinu, rođena Karlovčanka odustaje od studija i ulazi u novinarske vode. Na malim ekranima prvi se put pojavljuje 90-ih godina u glazbenoj emisiji “Hit Depo”, zatim radi kao voditeljica emisije “Od 5 do 7”, a pamtimo je i po kvizu “Najslabija karika”. U svojoj karijeri Daniela je vodila Doru, pa i dječji Eurosong, izbor za Miss Hrvatske, emisiju “8. kat” koju su ugasili nakon 380 emisija i pet godina emitiranja, a stalna je postava najgledanijega jutarnjeg showa “Dobro jutro, Hrvatska”.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Kroz njezin studio prošlo je više od 2500 gostiju - od pjevačkih zvijezda poput Josipe Lisac i Olivera Dragojevića pa sve do sportaša poput sestara Zaninović i bivšeg dinamovca Miroslava Šarića koji se tijekom emisije otvoreno ispričao svojoj žrtvi homoseksualcu. S obzirom na to da je velika zaljubljenica u ples, bivšu balerinu imali smo prilike gledati i u showu “Ples sa zvijezdama” u kojem je s partnerom Nicolasom Quesnoitom bila pobjednica novogodišnjeg izdanja 2012. godine.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Za svoj rad na HRT-u Daniela je primila tri Večernjakove ruže, a prošle je godine pokazala veliki talent u emisiji kojoj je vrlo brzo postala zaštitno lice te za koju je također bila nominirana za Ružu, i to u kategoriji “Osoba godine”. Dakako, riječ je o “Žene povjerljivo”, emisiji o ženama koje stvaraju žene za žene, a u kojoj Daniela, kako se čini, iskreno uživa. Unatoč tome što joj najveći stres predstavlja pronalazak gostiju, od 28. ožujka 2017. kad je emitirana prva epizoda pa sve do sada, Daniela je intervjuirala Maju Šuput, Terezu Kesoviju, ali i brojne muškarce poput Joška Lokasa i Marija Kovača koji su o ženama pričali iz malo drugačije perspektive. Kako je mnogi nazivaju, voditeljica britkog jezika, otvoreno je priznala kako je njezina jezičina s vremenom postala jezičak, a godine su brzinu zamijenile s mudrošću i staloženošću. Slično je i na ljubavnom planu. Unatoč razvodu braka s bivšim suprugom Šimom Vlajkijem, s kojim ima sina Lovru, Daniela i dalje vjeruje u ljubav. Posebno u onu prema sebi, ali i prema psiću Rockyju koji je u vrlo kratkom trenutku postao toliko bitan član obitelji da ga je voditeljica prozvala mlađim sinom. Jutarnje šetnje s njemačkim špicom odlične su za održavanje tjelesne forme, koju Daniela ne bi mijenjala ni za kakav botoks ili sulude dijete, makar često čuje tračeve o sebi povezane s estradnom svakodnevicom. Zasad je dovoljna samoj sebi, svojim sinovima, a muškarci će još malo pričekati. Mutni su to neki tipovi, našalila se Daniela.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Koliko je projekt “Žene, povjerljivo” po vašem guštu? Kako se pripremate za emisiju?

Treću sezonu radim emisiju ‘Žene povjerljivo’. Volim žene i ja sam žena, dakle, volim i sebe i radimo emisiju za nas. Žene rade za žene. Dobra smo i uigrana ženska ekipa. Najstresnije je doći do gošći, ali kao što vidite, uspijeva nam. Imamo sjajne, zanimljive, pametne i uspješne žene. I volimo Nou, jedinog muškarca u ekipi. Još je živ i zdrav. Super muškarac. Ekipa koja stoji iza emisije je zapravo moćna ženska gomilica koja je i prije surađivala, a koja unatoč svim burama funkcionira kao uhodani hormonski mehanizam.

Koji vam je bio najdraži projekt na kojem ste radili i zašto?

Radila sam različite emisije i u svakoj sam uživala. Od ‘Hit Depoa’ s nezaboravnim Hamedom Bangourom, ‘Najslabije karike’, ‘Osmog kata’, ‘Večeri na 8. katu’, ‘BezVeze’ pa do ‘Žene, povjerljivo!’ i još mnoge druge. Svaka nova emisija je nova avantura, istraživanje i ispit. U svakoj sam ista, a opet neka druga ja. Uzbudljivo i poticajno.

Postoji li ipak projekt koji si priželjkujete, a još ga niste ostvarili? Možete li se sad zamisliti kao voditeljica nekoga zabavnog showa?

Bila sam voditeljica zabavnog showa još u prošlom stoljeću. Dvije sezone sam radila show ‘Sunce’. Prvu sezonu 1997./’98. sama, a iduće mi se pridružio Mirko Fodor. Sviralo se, pjevalo, plesalo, razgovaralo s gostima... Ja nisam zapjevala pa se možda zato ne pamti (smijeh).

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

Smatrate li televiziju prvom ljubavi? Biste li se mogli zamisliti da radite na radiju ili u tisku?

Moja prva ljubav bio je ples, a zbog njega su mi se omilili i pozornica i reflektori. I onda mi se dogodila televizija koju obožavam. Veselili su me povremeni izleti u radijske vode i ostavljanje traga na papiru. Pisala sam kolumne. Dobar i zanimljiv dril. Bjelina praznog zaslona je ponekad zastrašujuća.

Kako se nosite s tremom? Kada vam je najstresnije?

Ja sam tremaš. Ne paralizira me trema, ali i ne izlazim mrtva hladna na scenu. Ne volim šlamperaj u poslu i uvijek se trudim biti pripremljena. Ležernost je između ostalog i rezultat dobre pripreme. Onda možete opušteno slušati druge, reagirati i biti spontani.

Koje ćete trenutke posebno pamtiti iz 2018. godine?

Najvažnije mi je da su svi do kojih mi je stalo živi i zdravi.

Kako ste proslavili Novu godinu? Zadajete li si neke ciljeve prije 1. siječnja ili pustite da vrijeme donese svoje?

Pakirala sam se za put u Berlin. Išle smo samo sestra i ja. Divno! Sisters of mercy. A prije toga smo tulumarile tijekom dana. Navečer je ipak - mir i dobro. I prestat ću pušiti! Nakon jedne takve novogodišnje odluke nisam pušila petnaest godina. Znam, strašno je što sam počela. Slaba sam. Čovjek je pokvarljiva roba.

Koji je bio vaš najluđi doček koji pamtite? Volite li više tu noć provesti partijajući ili uz obitelj?

Bilo ih je nekoliko ludih, ali samo zbog odličnog društva. Zadnjih godina sam pristalica burnog dana i mirne silvestarske noći. Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako pamtite slavlja Nove godine kao dijete?

Mama bi ‘lizala’ stan do navečer istodobno pripremajući pečenku, sarmu, orahnjaču, francusku i još neke kolače…. nek’ se nađe, s viklerima, naravno. I onda bi tako čila prionula slavlju. Ja sam ipak pametnija. Ne koristim viklere (smijeh).

Jeste li se ikad umislili zbog popularnosti koju ste stekli?

Radim na tome. Inače, mladi nemaju pojma tko sam. Toliko o popularnosti.

Jesi li u svojoj karijeri morali pristati na nešto što nije bilo po volji ili želji samo kako ne bi utjecalo na negativnosti u daljnjoj karijeri?

Nisam.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mislite li da nekad previše radite i ne posvetite dovoljno vremena privatnom životu?

Na poslu se odmorim od kuće. A kod kuće se radom ‘odmaram’ od posla. Ali sve sam opuštenija i sebi važnija te mi je sve lakše preživjeti kućnu prašinu i pseće dlake. I dajem si sve više slobodnog vremena, bez grizodušja.

Što mislite od čega ćete živjeti u mirovini, štediš li ili još ne razmišljaš o tom razdoblju života?

Ja nisam cvrčak. Itekako razmišljam i gledam ljude oko sebe. Uostalom, mater mi je pošteno radila cijeli radni vijek i sad uživa u obilju. Plaćam si dobrovoljnu mirovinsku štednju.

Čega se u životu najviše bojite? Što vas osobito može izbaciti iz takta?

Nisam neustrašiva, ali strahovi mi ne određuju život. Optimist sam. Moja vlastita glupost, u nekim životnim situacijama, najviše me nervira.

Najdraža igra kada ste bili mali? Kakva ste bili kao dijete poslušna ili ona vrckava? Kakvi ste bili u školi, što vam nije išlo od predmeta?

Kao i svi iz moje generacije, najviše sam voljela biti vani, oko zgrade, po gradu, u ludim avanturama.Bez mobitela s kojim bi nam roditelji mogli ući u trag. Igrali smo se, bili smo kreativni, maštoviti. U školi sam rasturala. Sve mi je išlo i puno toga me je zanimalo. A vidite kako sam završila.

Kada pogledate u prošlost, je li vam sada bolje ili u dvadesetima?

Lako je sada pametovati. U dvadesetima sam sam bila mlada i perspektivna. Nešto sam putem i realizirala. Vremena je sve manje, ali je ljubavi prema sebi samoj sve više.

Vaš sin Lovro sada ima 19 godina. Je li počeo tulumariti? Ima li djevojku, jeste li ju upoznali?

Lovro je punoljetan i ja nisam ovlaštena davati vam informacije o njegovu osobnom životu.

Vjerujete li vi i dalje u ljubav? Želite li ostarjeti uz nekog muškarca?

Ne želim uopće ostarjeti! Muškarci mi nisu u fokusu, možda i zato što loše vidim. Mutni neki tipovi.

Šokiraju li se ljudi kada kažete koliko imate godina s obzirom na to da izgledate mlađe?

Prijateljica je nedavno branila moj lik i tijelo. Rekli su joj da sam anoreksična i izbotoksirana. To bih možda mogla shvatiti kao kompliment.

Što je najluđa stvar koju ste napravili zbog muškarca?

Ispekla sam mu omiljeni kolač.

Kako zamišljate svoju starost?

Bit ću vječno mlada, duhom.