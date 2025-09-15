Obavijesti

Trebaju li zvijezde na crvenom tepihu otkrivati sve svoje adute ili ipak ostaviti nešto mašti?

Na crvenim tepisima slavne dame sve češće biraju odvažne haljine, s dubokim dekolteima, prorezima i prozirnim materijalima, pa se često postavlja pitanje gdje prestaje glamur, a počinje pretjerivanje

Crveni tepih već odavno nije samo modna pista, on je poligon na kojem zvijezde testiraju granice hrabrosti. Dekoltei do pupka, prorezi koji idu 'do beskonačnosti' i haljine koje više otkrivaju nego pokrivaju postali su prava rutina. A tu su i one famozne kombinacije kod kojih se čini da ispod haljine nema ničega.

IZAZOVNO IZDANJE FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...
FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...

Jedni u tome vide vrhunac samopouzdanja i seksi izričaj, dok drugi smatraju da je riječ o čistom pretjerivanju i 'traženju pažnje'. Istina je, glamur se može postići i bez provokacije. Mnoge dive su to dokazale u zatvorenim, elegantnim kreacijama koje odišu profinjenošću.

Svaka dodjela donese novu raspravu - je li bolje više otkrivati ili ipak ostaviti nešto mašti? Što vi mislite, treba li crveni tepih ostati prostor za modne provokacije ili bi zvijezde trebale birati decentnije kombinacije?

