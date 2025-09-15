Na crvenim tepisima slavne dame sve češće biraju odvažne haljine, s dubokim dekolteima, prorezima i prozirnim materijalima, pa se često postavlja pitanje gdje prestaje glamur, a počinje pretjerivanje
Trebaju li zvijezde na crvenom tepihu otkrivati sve svoje adute ili ipak ostaviti nešto mašti?
Crveni tepih već odavno nije samo modna pista, on je poligon na kojem zvijezde testiraju granice hrabrosti. Dekoltei do pupka, prorezi koji idu 'do beskonačnosti' i haljine koje više otkrivaju nego pokrivaju postali su prava rutina. A tu su i one famozne kombinacije kod kojih se čini da ispod haljine nema ničega.
Jedni u tome vide vrhunac samopouzdanja i seksi izričaj, dok drugi smatraju da je riječ o čistom pretjerivanju i 'traženju pažnje'. Istina je, glamur se može postići i bez provokacije. Mnoge dive su to dokazale u zatvorenim, elegantnim kreacijama koje odišu profinjenošću.
Svaka dodjela donese novu raspravu - je li bolje više otkrivati ili ipak ostaviti nešto mašti? Što vi mislite, treba li crveni tepih ostati prostor za modne provokacije ili bi zvijezde trebale birati decentnije kombinacije?
