Crveni tepih već odavno nije samo modna pista, on je poligon na kojem zvijezde testiraju granice hrabrosti. Dekoltei do pupka, prorezi koji idu 'do beskonačnosti' i haljine koje više otkrivaju nego pokrivaju postali su prava rutina. A tu su i one famozne kombinacije kod kojih se čini da ispod haljine nema ničega.

Jedni u tome vide vrhunac samopouzdanja i seksi izričaj, dok drugi smatraju da je riječ o čistom pretjerivanju i 'traženju pažnje'. Istina je, glamur se može postići i bez provokacije. Mnoge dive su to dokazale u zatvorenim, elegantnim kreacijama koje odišu profinjenošću.

Foto: David Swanson

Svaka dodjela donese novu raspravu - je li bolje više otkrivati ili ipak ostaviti nešto mašti? Što vi mislite, treba li crveni tepih ostati prostor za modne provokacije ili bi zvijezde trebale birati decentnije kombinacije?

Foto: David Swanson

ANKETA Trebaju li zvijezde na crvenom tepihu otkrivati sve svoje adute ili ipak ostaviti nešto mašti?