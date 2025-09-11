IZAZOVNO IZDANJE FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...

Svi pogledi na britanskoj premijeri filma "A Big Bold Beautiful Journey" bili su upućeni u glavnu glumica filma, Margot Robbie (35). Ona je na crveni tepih stigla u haljini koja puno više otkriva nego skriva i 'zapalila' internet. Nosila je prozirnu haljinu s raznim svjetluckavim detaljčićima, a ispod nje, čini se, tangice. Stigle su i druge zvijezde filma, na premijeri je i Colin Farrell, ali fotografi su većinu pažnje posvetili Margot...