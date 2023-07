Trebao je biti stolar, a zvali su ga kraljem reklama: Proslavio se ulogom Joeya u 'Prijateljima'

Glumac Matt LeBlanc danas slavi 56. rođendan. Ovaj markantni glumac igrao je zavodnika Joeyja Tribbianija u deset sezona kultne serije 'Prijatelji'.

Publika ga je obožavala zbog njegovih smiješnih izjava i karaktera. Svojim šarmaom oduševljavao je pripadnice ljepšeg spola i jednostavno je bio jedan od najomiljenijih televizijskih likova tog doba.

Foto: HT/Press Association/PIXSELL

Uloga je to koja je proslavila ovog glumca talijansko-kanadskih korjena. Iako je ulogu Joeya odigrao gotovo savršeno i pokazao glumačko umijeće, LeBlanc nije imao u planu baviti se glumom. Išao je u srednju strukovnu školu gdje je učio stolarski zanat, a nakon toga upisao je i tehnološki institut.

- Svi u mojoj obitelji bavili su se poslovima s nekim alatom u ruci. - otkrio je prije par godina kad je gostovao u talk showu kod Jimmyja Kimmela i otkrio jedan detalj iz svoje mladosti:

Foto: Imdb

- Napravio sam kompletnu kuhinju i ugradio je, moj učitelj iz srednje škole dobro je profitirao od mog rada.

Foto: IMDB.com

Nakon samo jednog semestra odustao je od fakulteta i počeo je snimati reklame. Prvo je radio na Floridi, a onda i u New Yorku, gdje je upisao satove glume. Prozvali su ga tada 'kraljem reklama' jer je zbog svog izgleda pomeo konkurenciju na svakoj audiciji.

Njegova prva reklama bila je za Heinzov ketchup za koju je nagrađen Zlatnim lavom u Cannesu. Uslijedile su reklame za renomirane brendove kao što su Levi's 501 jeans, Doritos i Coca-Cola i mnogi drugi.

Foto: IMDB.com

Osim u reklamama, glumio je i u spotovima, a najistaknutiji su Miracle' (1990.) Jona Bon Jovija, 'Walk Away' (1991.) Alanis Morissette, 'Into the Great Wide Open' Tom Pettyja & The Heartbreakersa te i 'Night Moves' (1994.) Boba Segera.

Prva zapažena televizijska uloga bila je ona u seriji "Bračne vode" u kojoj je imao epizodnu ulogu. Pojavljivao se i u filmovima 'Lost in Space' (1998.), 'Charliejevi anđeli' (2000.), 'Charliejevi anđeli: Punom brzinom' (2003.) i 'All the Queen’s Men' (2001).

Foto: Doug Seeburg/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Ljubav svog života, Melissu McKnight (58) zaprosio je 1998., a pet godina kasnije su se i vjenčali. Prije nje, kratko je hodao i s poznatom glumicom Kate Hudson (44). U veljači 2004. postao je otac u 36. godini; sa suprugom Missy dobio je kćer Marinu Pearl LeBlanc (19). Međutim, nisu uspjeli pa je dvojac 2006. podnio papire za razvod.

Glumac je nakon razvoda upoznao Andreu Anders, a s vezom su u javnost izašli 2006. godine nedugo nakon što se LeBlanc rastao s Melissom McKnight. Prekinuli su nakon osam godina veze.

LeBlanc je stravstveni ljubitelj skoka padobranom i voli adrenalinske sportove. Magazin People ga je 2000. godine uvrstio na listu '50 najljepših ljudi'.