Treća sreća za boksača: Božić će još jednom stati pred oltar?

Čujte, neke stvari bih ipak ostavio za sebe, kratko i jasno odgovorio nam je Stjepan Božić (44) ženi li se po treći put.

Prošlog proljeća bivši boksački prvak zbližio se s devet godina mlađom ekonomisticom Petrom Maričić. Njihova ljubav je planula kad je Petra komentirala na društvenoj mreži post zajedničkog prijatelja, a prisjetila se i jednog važnog noćnog izlaska.

Foto: Privatni album - Stjepan je bio s prijateljima i cijelu noć je gledao u mene. Nisam imala pojma tko je on. Dečki iz društva su mi rekli tko je i tu sam situaciju zapamtila. Kad me nakon našeg dopisivanja pozvao na kavu, predložio je isti klub gdje me prvi put vidio. I to mi je bio impuls da se stvarno moramo naći. Prvi susret je potrajao šest sati i otad nije prošao dan, a da se ne vidimo. Sve je išlo brzo - ispričala je Petra lani za Story.

Foto: Privatni album Božić je dodao kako ga kod nje najviše oduševljava jednostavnost. Od početka su im, kaže, sve karte bile otvorene, nije bilo skrivanja, a ljubav je, očito, putem samo jačala. Kako tvrde izvori bliski paru, a Stjepan nije demantirao, svoju je odabranicu osvojio džentlmenskim manirama pa se već nakon godinu dana veze spremaju za vjenčanje.

Foto: Facebook/Great danes "Von Unterwein" Da odabranika svog srca dobro poznaje, Petra je pokazala i izborom poklona za Stjepanov rođendan, kada je Božiću poklonila autobiografiju legendarnog boksača Muhammada Alija i napisala mu čestitku.

- Mojoj ljubavi. Čovjeku kojeg beskrajno volim i koji je za mene najveći i najbolji na cijelom svijetu. Želim ti sretan 44. rođendan i još puno, puno njih, naših zajedničkih... jer nije tako loše stariti kada stariš uz mene. Volim te uvijek i zauvijek - napisala mu je Zagrepčanka.

Pred matičarem neustrašivom Božiću to će biti treći brak. Iz prvog braka s Angelinom ima sinove Mateja (9) i Dominika (11), a iz drugog s kozmetičarkom Mateom ima kćer Luciju (2). I Petra ima iskustva s brakovima. Zagrepčanka s kamerunskim nogometašem Patriceom Kwedijem ima sina Lucasa. Iskusni par često se hvali kako uživaju zajedno.