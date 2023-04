Treći brat važan kao treći tenor: Stojko je u Kruševcu narodnjake kitio ko Zdravko, cijelom plaćom

Znate onu foru o Tri tenora - Luciano Pavarotti, Placido Domingo i “onaj treći tip”. E, pa treći brat je godinama u statusu Josea Carrerasa, malotko zna koja je uloga Ante Stojka Mamića. Kažu da kao najstariji brat ipak ne živi na tako visokoj nozi i nije neupitni autoritet kao najstariji muškarac u obitelji. Živi od onog što zarade braća, uglavnom Zdravko. Obično vozi dobar auto tipa Mercedes, to mu vjerojatno Zdravko ili Zoran poklone kad im neki model dosadi.

Odmalena se vidjelo da neće Stojko biti taj koji brine za sve. Otac je u Münchenu držao restoran i kad mu je napokon krenulo, za njim je otišla majka. Sinovi su živjeli u Zagrebu sami.

- Zoki je bio mali, a Stojko je bio miran i dobar. Ali njegov svijet bili su Tex Willer, Zagor i Komandant Mark. Tako da sam ja bio i tata i mama, a imao sam 15-16 godina - ispričao je jednom za Express Zdravko Mamić, koji upravo završava novu obiteljsku kuću u Ljubuškome.

Ode cijela plaća na narodnjake

Postoji legenda, kaže naš izvor, da su Zdravko i Zoran jedne krizne godine, ima tome možda i dva desetljeća, pozvali na sastanak najstarijeg brata da bi mu nekako priopćili kako mu, eto, ne mogu plaćati kao do tada.

- Htjeli su mu smanjiti na pola iznos koji mu daju, ali završilo je tako da su od tog trenutka plaćali dvostruko! - tvrdi naš izvor.

Dok je bio nogometaš, Stojko je bio rasipan. Imao je novca u to vrijeme i trošio je kao lud. Zdravko je znao pričati - kad je najstariji brat potpisao za Napredak iz Kruševca, jurio je sto na sat od Zagreba do Kruševca da Stojko ne spiska cijelu plaću na narodnjake. Ali obično bi zakasnio. Bio je Stojko boem, ali vrlo talentiran, pa je i do Hajduka dogurao.

A ondje se sprijateljio s Borišom Đorđevićem, tad velikom zvijezdom Hajduka, i preko njega upoznao partijskog moćnika Jakova Blaževića. Tako je Zdravko, preko Stojka i preko partije, dobio jedan od prvih poslova - trgovačkog putnika. Radio je s kožom.

Najavio "startat ćemo raketno" pa popio sedam komada

Poslije se Stojan Mamić okušao i kao trener u Prvoj HNL, ali tu mu ni Zdravko nije mogao pomoći. Nije on bio za to.

- Startat ćemo raketno! - tako je trener Stojko Mamić najavio početak sezone u kojoj je prvoligaš Dubrava imao velike ambicije. No u prvom kolu popio je sedam komada od Primorca SEM TEM iz Stobreča i karijeri prvoligaškog trenera tu je bio kraj.

Kasnije je još nešto pokušavao na klupi Sesveta dok su bili u trećoj ligi, ali na kraju je odustao. Vidio je da to nije za njega. Osim toga, Zoran je ubrzo počeo zarađivati ozbiljan novac u Njemačkoj kao nogometaš prvoligaša Bochuma i reprezentativac Hrvatske kod Ćire Blaževića.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Stojkova je procjena bila da se nema smisla više patiti. Jednostavnije je bilo doći pogledati koju utakmicu s tribine, sjediti u Dinamovoj Skupštini i primati od braće solidnu apanažu.

Sina Mislava zaposlio je kod Darija Zahore, koji je godinama Mamićeva produžena ruka kad su transferi nogometaša u pitanju. Čak je i ured njegove agencije u bivšim prostorima davno ugašene agencije Mamićevih. No kažu da Mislav nije ni izbliza tako talentiran za taj posao kao stric Zdravko. A i Dario Zahora u posljednje vrijeme, otkako je Mamićima krenulo nizbrdo, ima nepredviđenih problema - netko je nedavno zapalio BMW kojim se koristio.

Foto: glebovpe

Sad je gotovo, ne možemo više ništa

Stojko je, smatraju neki, jedina figura koja bi možda, ali samo možda mogla urazumiti Zdravka kad izgubi kompas. Ili barem prepoznati da će ga svaki čas izgubiti. Kao ono kad su Modrić i Mandžukić pobijedili Ajax u Amsterdamu pa se u fešti na zrakoplovnoj luci skinuo gotovo do gola i do kraja zakrvio s navijačima. U nekom momentu ljudi iz Dinama vidjeli su da stvar izmiče kontroli. Otrčali su po Stojka da spasi stvar. On je samo pogledao Zdravka kako se skida bos i trpa čarape u gaće. Samo im je rekao:

- Pustite ga, sad je gotovo. Ne možemo više ništa...

