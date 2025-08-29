SPOJ KLASIKE I TEATRALNOSTI Treći dan Mostre: Julia Roberts u jednostavnom kroju, drugi u martonu rukava i plašteva...

Treći dan venecijanskog filmskog festivala u petak donio je pravi vatromet glamura na crvenom tepihu. Jedna od najvećih zvijezda večeri bila je Julia Roberts, koja se pojavila u elegantnoj dugoj crnoj haljini s decentnim uzorkom i pokazala kako klasika nikad ne izlazi iz mode. Osmijeh joj je, naravno, bio najbolji modni dodatak. Dok je Julia očarala u crnoj klasici, druge dame odlučile su se za dramatične i romantične tonove