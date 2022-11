Treći nastavak Magic Mikea gledat ćemo za Valentinovo u kinima: Pogledajte trailer filma

Ovog Valentinova stiže treći nastavak franšize blockbustera 'Magic Mike', glazbena komedija 'Čarobni Mike: Posljednji Ples'. Renomirani kreativni tim koji stoji iza prvog filma vraća se kako bi rekreirali čaroliju: Channing Tatum se vraća u ulogu Mikea Lanea, a Steven Soderbergh kao redatelj sa scenarijem Reida Carolina, koji je također napisao prva dva filma. Uz Tatuma glumi i Salma Hayek Pinault.

'Magic' Mike Lane (Tatum) nakon duge pauze ponovno izlazi na pozornicu. Nakon što ga je propali poslovni dogovor ostavio bez novca, Mike je prisiljen raditi kao barmen u Floridi. Nadajući se posljednjem dobrom provodu, Mike bježi u London s poznatom bogatašicom (Hayek Pinault) koja mu pruža ponudu koju ne može odbiti...uz pokoju skrivenu namjeru. Kada Mike otkrije njen plan se zapita, mogu li on i novi zgodni plesači koje će morati dovesti u formu izvesti nemoguće?

Producenti filma su Nick Wechsler, Gregory Jacobs, Tatum, Carolin i Peter Kiernan. Julie M. Anderson je izvršna producentica. Uz Tatuma i Hayek Pinault glume i Ayub Khan Din ('Ackley Bridge'), novopridošlica Jemelia George, Juliette Motamed ('We Are Lady Parts') i Vicki Pepperdine ('Johnny English: Ponovno na zadatku').

Soderberghov kreativni tim iza kamere uključuje dizajnera produkcije Pata Campbella ('The Bastard Son & The Devil Himself'), kostimografa Christophera Petersona ('The Irishman') i glazbenog supervizora Seasona Kenta ('KIMI,' 'Samo neka govore') te koreografe Alison Faulk i Lukea Broadlicka.

'Čarobni Mike: Posljednji Ples' stiže u kina diljem Hrvatske u veljači 2023. u distribuciji Blitz filma.

