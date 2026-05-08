Tri glasa, jedna priča koja budi emocije: Poslušajte novi singl glazbene obitelji Parmać

Na domaću glazbenu scenu stiže projekt koji već sada privlači pozornost i otvara usporedbe s najvećim obiteljskim glazbenim fenomenima u svijetu. Glazbena obitelj Parmać – Neda, Sanja i Tomislav – nakon godina uspješnih individualnih karijera prvi se put predstavlja kao jedinstvena glazbena cjelina singlom “Fotografije” – emotivnom, svježom i lako pamtljivom pjesmom s izraženim hitoidnim i radijskim potencijalom, koja osvaja na prvo slušanje te ima sve preduvjete da brzo nađe put do srca brojne publike svih uzrasta i generacija.

Obiteljski trio PARMACHY jedinstven je koncept koji spaja obiteljsko zajedništvo, profesionalne karijere i različite glazbene puteve u prepoznatljiv zajednički zvuk – svjež, autentičan i emotivan. Svaki od njih ima uspješan vlastiti glazbeni put – od Eurosonga, studijskih suradnji, live nastupa do autorskog rada. Iako dolaze iz različitih segmenata glazbene industrije, njihova suradnja nije nova. Godinama su povremeno nastupali zajedno, no sada prvi put izlaze kao kompletan i jasno definiran glazbeni projekt koji već povlači paralele s poznatim svjetskim obiteljskim formacijama, građenima na ideji zajedničkog glazbenog DNK-a, gdje obitelj nije samo privatna poveznica, nego i umjetnički koncept (The Kelly Family i dr.).

Neda Parmać, poznata kao bivša članica Feminnema i hrvatska eurovizijska predstavnica, donosi prepoznatljiv pop senzibilitet i scensku energiju. Sanja Parmać, glazbena pedagoginja i vokalna izvođačica, stoji iza harmonijske strukture i vokalne preciznosti, dok Tomislav Parmać, pijanist i korepetitor s kazališnim iskustvom, projektu daje instrumentalnu i aranžersku dubinu.

PARMACHY se pozicionira kao spoj modernog popa, vrhunske višeglasne vokalne izvedbe i emotivne obiteljske priče, a već sada izaziva znatiželju publike i glazbenih urednika – može li jedan domaći obiteljski projekt otvoriti put formatu koji su na svjetskoj sceni već etablirali najpoznatiji “family bandovi”?

PARMACHY vjeruju da mogu, a snažan autorski i produkcijski potpis projektu daje autorsko-producentski tim Hit Factory i jedan od najuspješnijih domaćih producenata, Ivan Zečić – autor brojnih hitova i brojeva 1 na top-listama, koji stoji iza glazbe, teksta i vrhunske produkcije singla “Fotografije” – emotivne priče o obitelji, ljubavi i uspomenama koje nikada ne blijede.

„Fotografije“ je nježna ljubavna pjesma koja nas vodi kroz emocije nostalgije i dragocjenih uspomena. U našem slučaju to je priča o djetinjstvu, zajedničkim trenucima i obiteljskim vezama koje nas oblikuju i zauvijek povezuju. Svaka nota i svaka riječ vraćaju nas u bezbrižna vremena, a upravo tu toplinu i snagu uspomena želimo podijeliti s publikom. Naš producent i autor pjesme Ivan Zečić savršeno je uhvatio i dočarao one male, ali neprocjenjive trenutke kada nas fotografije vrate u neka prošla, lijepa vremena. Vjerujemo da će se u ovoj pjesmi mnogi pronaći, bez obzira na vlastite životne priče i uspomene koje nose u sebi. Jer „Fotografije“ nisu samo sjećanja — one su i priča o ljubavi. Onoj iskrenoj, tihoj i bezuvjetnoj, koja traje kroz vrijeme, ostaje zapisana u svakom našem trenutku i u svakoj fotografiji života.” – rekli su nam Parmachy.

Pjesmu „Fotografije“ prati iskren i emotivan spot, u režiji Dinka Čvorića - Doringa koji dodatno naglašava osobnu dimenziju priče. Premijera video spota zakazana je za petak 08.svibnja na CMC TV.

