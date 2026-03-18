Tri nove 'Pamele' osvajaju Baywatch! Koja vam je bolja?

Kultna scena koja je definirala televiziju devedesetih - crveni kupaći kostimi, sunce Kalifornije i usporeni trk uz obalu - ponovno oživljava pred kamerama. Na plažama Los Angelesa ovih je dana započelo snimanje nove verzije serije 'Spasilačka služba' (Baywatch), projekta koji već prvim kadrovima budi snažan val nostalgije, ali i znatiželju oko toga kako će nova generacija oživjeti ovaj globalni fenomen. Prve fotografije sa seta pokazuju kako se prepoznatljivi izgled serije spaja sa suvremenijim stilom, dok nova glumačka ekipa ulazi u uloge koje su proslavili David Hasselhoff i Pamela Anderson, nastojeći priču približiti današnjoj publici.

Foto: Profimedia

Produkcijska kuća Fox, u suradnji s Fremantleom, odlučila je oživjeti jednu od najgledanijih serija svih vremena, a snimanje prve sezone, koja će imati 12 epizoda, započelo je u ponedjeljak na lokacijama poput Venice Beacha. Prvi prizori otkrivaju nove glavne zvijezde, TikTok senzaciju Noaha Becka i glumicu Jessicu Belkin, kako u moderniziranim verzijama legendarnih jednodijelnih crvenih badića trče uz obalu i vježbaju tehnike spašavanja. Dok je David Hasselhoff bio zaštitno lice originalne serije kao Mitch Buchannon, nova priča u središte stavlja njegova sina. Glavnu ulogu odraslog Hobieja Buchannona, koji je sad kapetan spasilaca i nastavlja očevim stopama, preuzeo je Stephen Amell, najpoznatiji po ulozi u seriji 'Arrow'.

Radnja se zakomplicira kad se u njegovu životu pojavi kći Charlie (Jessica Belkin), za koju nije znao, a koja želi postati dio tima i nastaviti obiteljsku tradiciju. Iako u novoj seriji nema lika C.J. Parker, kojega je utjelovila Pamela Anderson, mediji već traže njezinu nasljednicu.

Tri imena iskaču u prvi plan. Uz spomenutu Jessicu Belkin, koja je viđena u crvenom jednodijelnom kostimu koji najviše podsjeća na Pamelin, tu je i poznati model Brooks Nader. Ona glumi Selene, ambicioznu šeficu konkurentskog tima spasilaca s plaže Zuma, čiji će se pristup poslu često sukobljavati s Hobiejevim. Treća je Hassie Harrison, koja tumači Nat, bivšu olimpijku i Hobiejevu desnu ruku.

U ekipi su i Shay Mitchell kao bivša odvjetnica Trina, tiktoker Noah Beck kao novak Luke te Thaddeus LaGrone u ulozi bivšega marinca Brada. Posebno oduševljenje fanova izazvala je vijest da se vraća i lice iz originalne postave - David Chokachi, čiji lik Cody Madison sad vodi lokalni bar "The Shoreline" i služi kao mentor mlađoj generaciji. Dok je originalna serija bila poznata po ležernom tonu i jednostavnim dijalozima, nova verzija, pod kreativnim vodstvom Matta Nixa (autora serije "Burn Notice"), obećava moderniji pristup.

Fokus će biti na kompleksnijim osobnim pričama likova, dramatičnijim zapletima i suvremenim temama, poput zaštite okoliša i očuvanja kalifornijske obale. Produkcija koristi najnoviju filmsku tehnologiju, no producenti su obećali da će zadržati ključne elemente koji su seriju učinili slavnom, prije svega prepoznatljive usporene snimke trčanja po plaži. Michael Thorn, predsjednik Fox Television Networka, u izjavi je naglasio cilj projekta: "U svom prvom prikazivanju 'Baywatch' je definirao cijelu jednu eru života na plaži i uzdigao spasioce do statusa ikona. Sad je ovaj televizijski div spreman za moderni povratak koji će kalifornijski san približiti novoj generaciji obožavatelja".

Foto: Profimedia

Teško je procijeniti utjecaj koji je originalna “Spasilačka služba” (1989. - 2001.) imala na popularnu kulturu. U jednom trenutku bila je najgledanija televizijska emisija na svijetu, s procijenjenih 1,1 milijardu gledatelja tjedno u više od 140 zemalja. Priča o njezinu uspjehu postala je holivudska legenda. NBC je otkazao seriju nakon samo jedne sezone zbog slabe gledanosti, a onda su David Hasselhoff i producenti uložili vlastiti novac za promociju i danas za nju zna cijeli svijet. Bio je to jedan od najuspješnijih poslovnih poteza u povijesti televizije.