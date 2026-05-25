Tricia Helfer iz serije 'Battlestar Galactica' otvorila je profil na 18+ platformi: 'Radim što želim'

Kanadska glumica i bivša manekenka Tricia Helfer, koju publika pamti po ulozi u seriji "Battlestar Galactica", odlučila je u 53. godini napraviti hrabar korak i pokrenuti profil na platformi OnlyFans. Iako je vijest iznenadila dio javnosti, Helfer ističe kako se ne radi o impulzivnoj odluci, već o svjesnom preuzimanju kontrole nad vlastitim imidžom, kreativnošću i karijerom, daleko od strogih pravila Hollywooda. Nakon što je profil diskretno pokrenula još u travnju, sada je javno progovorila o razlozima koji stoje iza njene odluke, naglašavajući kako je ušla u fazu života u kojoj ne želi da joj itko govori što smije, a što ne smije raditi.

Glavni motiv za ulazak u svijet OnlyFansa, platforme poznate po sadržaju za odrasle, jest osjećaj slobode i autonomije. U razgovoru za časopis People, glumica je objasnila kako je umorna od nametnutih očekivanja, posebice onih koja se postavljaju pred žene u industriji zabave kako stare. Smatra da je došlo vrijeme da sama postavlja pravila.

​- U mojim godinama, ja sam u 'radim što želim' fazi života. Umorna sam od toga da mi se govori što da radim i kako da to radim. Gledam na ovo kao na nešto s čime se mogu zabaviti i nešto što mogu u potpunosti kontrolirati - izjavila je Helfer.

Ovaj potez vidi kao priliku da istraži "seksi stranu svog brenda", ali pod vlastitim uvjetima. Upravo je nedostatak kontrole bio frustracija tijekom njene duge karijere, gdje su o njenom imidžu često odlučivali drugi. OnlyFans joj, kako kaže, pruža platformu gdje je ona ta koja drži sve konce u rukama, od odabira fotografa do konačnog odobrenja svake objave.

Helfer je najavila da će njen profil nuditi raznolik sadržaj. S jedne strane, pretplatnici mogu očekivati profesionalne, umjetničke fotografije nastale u suradnji s vrhunskim fotografima, koje će biti u skladu s estetikom koju je gradila godinama. S druge strane, dijelit će i intimnije, opuštenije trenutke iz svog privatnog života.

​- Bit će to mješavina umjetničkih snimaka i fotografija te videa tihih i smiješnih trenutaka kod kuće dok hranim svoje koze ili plijevim vrt. Nedavno sam objavila sliku iz vrta, zalijevala sam biljke u radničkim čizmama, ali kako je bilo vruće, nosila sam bikini - otkrila je glumica, dodajući kako uživa u pomicanju granica i blagom šokiranju okoline.

​- Hoće li moje fotografije šokirati roditelje? Vjerojatno. Ali vidjeli su me i u Playboyu 2007. i cijenili su zašto sam to učinila. Moja strast je gluma, a ovu platformu koristim kao produžetak svoje kreativne, zabavne i koketne strane - poručila je.

Ovo nije prvi put da Tricia Helfer donosi odluke koje odskaču od uobičajenih. Iskustvo snimanja za magazin Playboy prije više od 15 godina, koje je odradila kako bi promovirala seriju "Battlestar Galactica", bilo joj je, kaže, prekretnica. Za razliku od prethodnih snimanja za muške magazine poput Maxima i GQ-a, gdje nije imala kontrolu niti je bila adekvatno plaćena, Playboy joj je omogućio da sama izabere fotografa, odobri fotografije i zadrži visoku estetsku razinu.

​- OnlyFans vidim kao produžetak i moderni razvoj takvih medija iz prošlosti - pojasnila je. Naglašava kako nikada nije bila sramežljiva te da jedna njena akt fotografija već nekoliko godina stoji izložena u galeriji Leica u Los Angelesu.

Njen potez dio je šireg trenda u kojem sve više poznatih glumica, poput Shannon Elizabeth, Jaime Pressly ili Denise Richards, otvara profile na ovoj platformi, prepoznajući je kao unosan izvor prihoda i način direktne komunikacije s obožavateljima. Shannon Elizabeth je, primjerice, u prvom tjednu zaradila više od milijun dolara.

Reakcije na njenu odluku uglavnom su pozitivne. Obožavatelji su, kaže, iskazali veliku podršku, hvaleći njenu neovisnost i hrabrost. Ipak, priznaje da su neki ljudi iz njenog bliskog okruženja bili zabrinuti zbog reputacije platforme.

​- Imala sam nekoliko ljudi koji nisu uključeni u moju stranicu koji su bili zabrinuti, i to s pravom. Ne kažem da zabrinutosti ne bi trebalo biti. Ali kažem im: 'Hej, ovo je ono što ja radim. Ja to kontroliram. Ne moram objaviti ništa što ne želim. Nitko me ni na što ne tjera i mogu sve ugasiti kad god to odlučim' - rekla je, dodajući kroz smijeh: 'Pomičem li neke vlastite granice? Vjerojatno. Ali ja sam ta koja mora pritisnuti gumb za objavu, zar ne?'

Osim kreativne slobode, Helfer ima i humanitarni motiv. Dio zarade s platforme donirat će organizacijama za zaštitu životinja, cilju kojem je posvećena posljednjih dvadeset godina. Uspjeh na OnlyFansu, kaže, omogućit će joj da donira više nego do sada i ostane aktivna u borbi za prava životinja.

Karijera Tricije Helfer, koja je započela kada ju je sa 17 godina u redu za kino otkrio modni skaut, dovela ju je na naslovnice Voguea i Ellea te na piste za Chanel i Dior. Glumi se okrenula 2002., a osim u "Battlestar Galactici", ostvarila je zapažene uloge i u serijama "Lucifer" i "Van Helsing". Nedavno je potvrđeno da će se pojaviti i u posljednjoj sezoni Netflixove serije "The Lincoln Lawyer".

*uz korištenje AI-ja

