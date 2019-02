Tristan je opet prevario Khloé: 'Ne trebaju mi tvoji pokloni...'

I ptice na grani znaju da košarkaš Tristan Thompson (27) ima problema s varanjem, no obožavatelji klana Kardashian - Jenner nisu mislili kako će opet prevariti Khloé Kardashian (34) s kojom ima kćer True. Naime, Tristan je uhvaćen u travnju prošle godine, samo nekoliko dana prije nego što se rodila njihova kćer, s 'Instagram modelom' i šankericom u striptiz klubu Lani Blair (29). Nakon što je Khloé saznala za to odlučila mu je oprostiti, no potražili profesionalnu pomoć kako bi sačuvali vezu i ostavili sve probleme iza sebe.

Foto: Instagram

Popularan košarkaš izjavio je preko društvenih mreža kako ga je očinstvo u potpunosti promijenilo, no čini se kako to baš i nije istina. Proteklih nekoliko dana kruže priče da se slavni par razišao jer je Khloé saznala da ju je Tristan prevario s najboljom prijateljicom njezine sestre Kylie Jenner (21), Jordyn Woods (21).

Foto: Instagram

- Khloé je dobila informaciju da su se Tristan i Jordan ljubili. Napala je Tristana i on je naposljetku priznao - ispričao je bliski izvor slavnom paru. Cijela obitelj je šokirana, a Kylie je prestala svaki kontakt s nekad najboljom prijateljicom. Navodno je Khloé izbacila košarkaša iz stana te ih je oboje prestala pratiti preko društvenih mreža.

Foto: Instagram

Putem Instagrama dala je do znanja svojim obožavateljima kako se osjeća.

- Kako se zbog nekog osjećam emocionalno i mentalno puno je bitnije od materijalnih stvari. Uvijek biram ljubav i emotivnu podršku, a ne skupocjene poklone. Sve što pružim, želim da mi se vrati - napisala je Khloé te uputila poruku Jordyn.

- Ako si prijatelj s nekim više od sedam godina, vi niste više prijatelji, vi ste obitelj.