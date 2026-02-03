Trojica glazbenika izgubila su život zbog loše organizacije turneje, evo što se dogodilo

Na današnji dan 1959. godine glazbenici Buddy Holly, Ritchie Valens i J. P. Richardson, poznatiji kao The Big Bopper, poginuli su u avionskoj nesreći blizu grada Clear Lake u američkoj Iowi. Taj dan u popularnoj kulturi poznat je pod imenom "Dan kada je glazba umrla", što je nekoliko godina nakon opjevao Don McLean u pjesmi "American Pie". Godine 1978. objavljena je i biografska drama Stevea Rasha "The Buddy Holly Story", koja prikazuje uspon rock'n'rolla te završava tragičnim gubitkom glazbenika.

Buddy Holly je sa svojim bendom te 1959. bio na turneji "Winter Dance Party" u SAD-u, a daleka putovanja među gradovima u kojima su svirali uzela su danak na čitav bend. Nerijetko su imali gripu te su bili bolesni, a neugodna putovanja autobusom utjecala su i na njihove nastupe. Umjesto da su turneju posložili tako da su im gradovi u kojima sviraju blizu, menadžment je zakazao te je bend trebao putovati na daleke destinacije na koje je ponekad bilo nemoguće i stići.

Ritchie Valens je još krajem siječnja predložio da unajme avion kako bi stigli na odredište, no tada je autobus stigao na vrijeme i krenuli su prema novoj destinaciji. Rano ujutro 1. veljače 1959. motor autobusa s kojim su putovali se pokvario, zbog čega su ostali bez grijanja, a u to vrijeme su temperature bile ispod nule. Ostali su nasred ceste u američkom Winsconsinu, a dok su čekali pomoć, glazbenici su palili novine kako bi se ugrijali. Imali su ozebline, zbog čega su neki od njih završili i u bolnici.

Foto: Public domain / mediadrumworld.com

Bend je ipak nastavio nastupati, a na pozornici su se izmjenjivali te su svirali po nekoliko instrumenata. Dana 2. veljače bend je stigao u Clear Lake, nakon što su prešli 560 kilometara iz grada u kojem su večer prije svirali. Buddy Holly je već bio previše frustriran zbog mnogih problema koje je bend imao. Nazvao je svog menadžera Boba Keanea te su se dogovorili da će se nakon idućeg koncerta vratiti u Kaliforniju.

Moorhead u Minnesoti im je bila iduća destinacija, do koje je ponovno bilo 590 kilometara vožnje. Holly je unajmio avion te je imao plan sam ga voziti kako bi dio benda ipak odmoran stigao na destinaciju, a s ostalima su se trebali sastati u Sjevernoj Dakoti. Koncert u Moorheadu trebao je biti izravno praćen i na lokalnom radiju.

Foto: Baxter/PRESS ASSOCIATION

Mali avion s kojim su krenuli vozio je 21-godišnji pilot Roger Peterson. Ritchie Valens inače se bojao vožnje avionom, no bio je preumoran da nastavi putovanje autobusom te je zamolio kolegu iz benda da mu ustupi svoje mjesto, pošto su samo trojica uz pilota mogla stati u mali avion. Nakon koncerta otišli su u zračnu luku i sjeli u avion. Vani je lagano sniježilo, no uspjeli su poletjeti bez problema. Peterson se oko 1 u noći nije javio kontrolnom tornju te su nekoliko puta s njime pokušavali uspostaviti kontakt radijskom vezom, no bez uspjeha. Kasnije tog jutra, pronašli su olupinu aviona 10 kilometara od zračne luke iz koje je avion s glazbenicima poletio.

María Elena Holly, s kojom se Buddy Holly vjenčao samo šest mjeseci ranije, za suprugovu smrt saznala je putem medija. U tom je trenutku bila trudna, a izgubila je bebu od posljedica stresa. Njegova majka pala je u nesvijest kada je putem radija saznala o smrti sina.

Šest godina nakon nesreće Robert Gittler napisao je knjigu "Buddy Holly: His Life and Music", koja je 1978. pretočena u film o životu slavnoga glazbenika. Upravo taj film opisao je i "Dan kada je glazba umrla", odnosno 3. veljače 1959. Hollyja je utjelovio Gary Busey, koji je za ulogu dobio i nominaciju za Oscara, a Charles Martin Smith, Conrad Janis, William Jordan i Maria Richwine ostali su članovi glumačke postave.