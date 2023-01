Trudna Hilary Swank na dodjeli Zlatnih globusa pokazala poveći trbuščić: 'Žene su superheroji'

Dvostruka dobitnica Oscara Hilary Swank u pratnji supruga Philipa Schneidera stigla je u Los Angeles na 80. dodjelu nagrada Zlatni globus. Na crvenom tepihu ponosno je pokazala poveći trudnički trbuščić nakon što je prije nekoliko mjeseci otkrila da će u 49. godini života postati majka blizanaca.

Foto: MARIO ANZUONI

Glumica bi trebala roditi u 16. travnja, na rođendan pokojnog oca Stephena Michaela, koji je preminuo u 2021. godini.

Hilary i Phil upoznali su se 2018. godine. Imali 'spoj na slijepo' samo pet mjeseci nakon njezinog prekida s bivšim tenisačem Rubenom Torresom. U Los Angelesu na crvenom tepihu budući roditelji nisu skrivali zaljubljenost, ljubili su se i grlili pred blicevima fotografa.

Foto: MARIO ANZUONI

Trudna Hilary 'zasjala' je u tamo-zelenoj Prada haljini i decentnom nakitu, a Phil se odlučio na klasično crno odijelo. Novinarima na crvenom tepihu glumica je otkrila i kako se osjeća u trudnoći.

- Osjećam se dobro - rekla je kratko.

Samo dan prije dodjele Zlatnih globusa Hilary je gostovala u emisiji voditelja Jamesa Cordena, gdje je rekla da otkad očekuje blizance gleda na trudnoću kao na nekakvo čudo.

- Osjećam se kao da smo mi žene superheroji. Što sve naša tijela mogu? Imam potpuno novo poštovanje prema tome. Da se razumijemo, volim žene, oduvijek sam voljela, ali sada kao 'wow', možemo mi to - ispričala je.

Foto: Earl Gibson for the HFPA

Glumica je zatim otkrila i kako se osjeća tijekom trudnoće.

- Prvih 16 tjedana sam imala jutarnje mučnine i samo sam htjela jesti voće. No, s obzirom da mi je trebalo i malo protenina, kombinirala sam maslac od kikirikija i jabuke - objasnila je.

Podsjetimo, Hilary je početkom studenog 2022. godine na gostovanju u jutarnjoj TV emisiji priznala da je trudna i šokirala voditelje, ali i gledatelje pred malim ekranima.

- Ima nešto što sam jako dugo čekala i to je moja iduća novost - bit ću mama. Dolazi dvoje djece, ne mogu vjerovati - rekla je Hilary u emisiji Good Morning America.

Foto: Earl Gibson for the HFPA

Slavna glumica otkrila je tada i kako se osjeća te da joj odjeća više ne pristaje.

- Trenutno se osjećam odlično, no odjeća mi je počela biti tijesna. Morala sam odrezati traperice neki dan na snimanju filma. A onda sam morala i odjenuti jaknu koja nije imala veze s filmom, pa su mi rekli da ju moram promijeniti, a ja sam rekla da neću to napraviti, već da ću nositi jaknu koju sam odabrala. Prihvatili su to jer sam producentica, ali i komentirali da će biti čudno - našalila se i dodala:

- Ovo je veliki blagoslov, apsolutno čudo. Nevjerojatno je.

