Trzavice među nekim parovima u 'Braku na prvu' su krenule već na samom početku suživota...

Kristina i Franjo, Igor i Doris te Višnja i Darko još su uživali u medenome mjesecu. Višnja i Darko izgladili su sinoćnje razmirice, parovi su zajedno popili kavu prije zabavnih aktivnosti koje su uslijedile, a Irma i Marko, Silvija i Hrvoje te Kristina i Stjepan uselili su u stanove u kojima će živjeti tijekom ostatka eksperimenta.

Dok su Višnja i Darko uživali u tečaju tradicionalnog plesa, Frano i Kristina te Doris i Igor bili su na tečaju jodlanja i svi se odlično zabavili. „Višnja se snašla jako dobro i jako mi je drago da joj se vratila energija i da je prodisala, to me jako veseli“, komentirao je Darko.

I dok su neki parovi još uživali na putovanju, prva tri para susrela su se sa zadatkom slaganja kreveta. „Moram priznati da je to baš simpatično, dobra ideja da krenemo u zajedništvo tako što ćemo nešto zajedno složiti“, komentirao je Hrvoje i preuzeo inicijativu prilikom slaganja kreveta.

„Po meni je jedna od bitnih stavki kod muškarca da je sposoban i da zna s rukama. Nije nužno, ali ako zna - veliki plus, tako da Hrvoje ima veliki plus“, zadovoljno je komentirala Silvija.

Irma i Marko zajedno su složili krevete. Iako su na medenome mjesecu spavali u istom krevetu i uživali u kasnonoćnim razgovorima prije spavanja, odlučili su, barem zasad, spavati svatko u svojoj sobi.

„On je zreo, emocionalno inteligentan i stvarno je čovjek pažljiv i obziran, to mi je super. Rekla sam sama sebi, a i mami, da imam sreće“, rekla je Irma.

Kristina i Stjepan naišli su na više problema, a prvi je bio premaleni ormar, za koji je Kristina komentirala da nije dovoljan samo za njene jakne i cipele, a kamoli da ga dijeli sa Stjepanom. Stjepan je primijetio da je Kristinin kofer neuredno složen, što mu se nije svidjelo jer voli da je sve uredno, a Kristini se, pak, nije svidjela Stjepanova odjeća.

Nedugo nakon, Kristina i Stjepan opet su se posvađali. Stjepanu je smetalo što je Kristina rekla da ga se boji, što je on smatrao potpuno nezasluženim.

„Onu večer kad sam ja tebi četiri puta rekla da te molim da sniziš ton, a ti se nisi stišao, pokazao si da nemaš obzirnosti i od tog trenutka me bilo strah jer nisi poštovao moje granice“, rekla mu je Kristina, a on njoj priznao: „Meni je kad sam trebao ići s tobom došla nelagoda u želucu jer imaš negativnu energiju i to prebacuješ na mene.“

Kao i u prethodnim prepirkama, Kristina i Stjepan nisu mogli naći zajednički jezik pa je na kraju Kristina demonstrativno napustila stan i otišla Irmi i Marku.

„Ne znam kako je njima uspjelo u toliko kratkom vremenu toliko se posvađati. Ona je imala možda neka očekivanja koja nisu ispunjena, i on i ona se toga sad čvrsto drže i stvarno ne znam kako će dalje“, komentirao je Marko. Kristina je Irmi i Marku priznala kako je već počela premještati svoje stvari u drugi stan i zaključila: „Mislim da je bolje da budemo odvojeni dok se situacija ne smiri.“

Medeni mjesec završio je i za druga tri para. „Nije baš da se veselim zajedničkom životu s Darkom“, komentirala je Višnja, a Igor rekao: „Jedno je kad si na putovanju, a drugo kad živite zajedno, tako da će to biti izazov za oboje.“

Njihov prvi zadatak bio je, osim kreveta, složiti ormarić za cipele, obojiti jedan zid i pripremiti ručak. Višnja je bila razočarana zadatkom jer je očekivala igru, ali Darko je pristao složiti namještaj, dok je ona na zid slikala drvo.

„Ja tebe sad želim impresionirati, ti si mene impresionirao krevetom, a sad još ormarić“, rekla je supruga Darku.

„Uglavnom me ne brine to što ćemo Višnja i ja živjeti zajedno. Mislim da će nam biti ugodno i nadam se da neće biti tenzija“, rekao je Darko, a Višnja priznala: „Vidim da se trudi i da je zabavan i zanimljiv, ali meni nije zanimljiv“.

Muke po slaganju namještaja nisu zaobišle ni Kristinu i Franju. „Htjela sam mu prepustiti da pokaže pred kamerama da ipak on nešto može odraditi sam. Inače ja to volim slagati, ali nisam se htjela petljati. Bilo mi je glupo da ja to slažem, a on me gleda. Ipak je on muško u familiji“, rekla je Kristina.

Dok se Franjo borio s uputama, Kristina nije bila podrška već mu je rekla: „Ako to ne znaš složiti, nisi sposoban muškarac. Oprosti, ali oženio si se, moraš znati složiti ormarić za cipele. Nemoj da mi familija kaže da imam nesposobnog muža“.

Franjo je priznao da su ga njezine izjave iznenadile: „Nije nikad dosad reagirala na taj način - u problemu smo pa ćemo ga sad napraviti većim, sad ćemo se još i mi posvađati.“

A bez trzavice nije prošlo ni kod Doris i Igora. „Mislim da smo dobro odabrali - ona je otišla kuhati, što ona zna najbolje, ja sam ostao to sastaviti, što ja znam najbolje. Dobro smo se podijelili“, smatrao je Igor, ali Doris je zasmetao Igorov perfekcionizam: „On je perfekcionist. Ako ga pitate, reći će da nije, ali vjerujte meni.“ „Ništa ne volim da se radi polovično, ako se radi polovično, onda bolje da se ne radi“, zaključio je Igor.

Doris je pripremila ručak, a Igor rekao kako neće sve pojesti i predložio da ubuduće Doris kuha samo za sebe, a on će pojesti dio njezine porcije. „Ne može to tako, nema smisla kuhati za jednu osobu“, rekla je Doris. Igorovo inzistiranje na tome da sve radi na svoj način zasmetalo je Doris i prilikom slaganja popisa za kupovinu.

„U biti, on misli da radi sve najbolje i ne zna primiti neku sugestiju“, komentirala je Doris, a suprugu poručila da će ona kuhati ručak, ali večeru ne, pa da večerati mogu nešto što se ne treba dodatno pripremiti.