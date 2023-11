Tu su se snimali 'Legend of the Lost' i 'The Gift': Nemrut osvojio Megan Fox i druge zvijezde...

U 'Legends of the Lost' iz 2018., Megan Fox istražuje drevna mjesta koja predstavljaju značajne prekretnice u mitologiji i povijesti čovječanstva. Netflixova 'Poklon' priča priču o potrazi za istinom od Istanbula do Göbeklitepea, nulte točke u vremenu.

Zajedničko im je da su to tek dvije u nizu ekraniziranih priča snimanih na Nemrutu, ali i na obližnjim lokacijama poput Göbeklitepea, okolnih područja u Adıyamanu, brdu Karahan, ravnici Harran, Balıklıgölu i muzeja Şanlıurfa u Şanlıurfi. Obišli smo ta mjesta.

Putovanje je krenulo iz Adiyamana, grada koji je silno stradao u nedavnom potresu. I država, i regija, i stanovnici drže se zajedno, obnavljaju svoj grad. Gostoljubivi ljudi, raskoš na stolovima, osmijeh na svakom koraku..., ne čudi da iz godine u godinu dolazi sve više turista. Sama planina Nemrut odavno godišnje broji više od 100.000 posjetitelja. Pitamo u hotelu o glumačkim zvijezdama, njihovu ponašanju, zahtjevima...

Foto: Netflix

- Redom su bili jako ugodni. Nitko od njih nije prošao pokraj recepcije bez pozdrava. Dojmile su ih se lokacije, a zahtjeva nisu imali. Jeli su što i drugi - kažu nam u hotelu i dodaju kako ih se najviše dojmio Nemrut.

Deseci kamenih skulptura visokih i do osam metara na dvije terase ispod umjetno uzdignutoga planinskog vrha posljednji su svjedoci Kraljevstva Komagena, zagonetne vladajuće dinastije koja je nekoć proizašla iz svjetskih carstava Aleksandra Velikog i perzijskoga kralja Darija I. Očaravajući Nemrut definitivno ostavlja bez daha.

Putem dolazimo i do staroga rimskog mosta pokraj kojeg mještani nude okrepu. Dvadesetak kilometara dalje - veličanstveni Göbeklitepe. Ono što ga čini fascinantnim otkriće je da je sagrađen prije neolitske revolucije.

Upotrebom sofisticirane i moderne geofizičke opreme utvrđeno je da je trenutačno otkopano svega pet posto cjelokupnoga kompleksa Göbeklitepea te se procjenjuje da će za potpunu ekskavaciju trebati 50 godina. Obišli smo i Harran, nekad poznat po tradicionalnoj izradi kuća u obliku košnice od nepečene opeke.

Foto: PROMO

Zanimljivo je da su kuće, s obzirom na materijal od kojeg su napravljene, bile otporne zubu vremena čak 3000 godina. Danas su nacionalno blago kojim se mještani ponose.

- Našu staru kuću država je otkupila i dala nam je novu. U staroj sam se rodio, odrastao, ispred nje se igrao. Braća i ja danas radimo u toj staroj kući, vodimo turiste, pokazujemo kako se tu nekad živjelo - kaže nam jedan od mještana Harrana.

Foto: PROMO

Istinska su atrakcija. Odijevaju turiste u tradicionalnu odjeću, snimaju fotografije, kratke spotove s njima i sve dižu na društvene mreže. Hvale nam se velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama, nude čajem i rado bi se još družili.

Foto: Netflix

Put nas dalje vodi u Şanlıurfu i sveto jezero Balıklıgöl, smješteno na jugozapadu središta grada Şanlıurfa. Poznato je kao mjesto pada proroka Abrahama. Među najposjećenijim je povijesnim mjestima, jezero je puno riba koje se smatraju islamskim svijetom posvećenim istinama.

Foto: promo

Grad je središte vjerskog turizma kojeg godišnje obiđe i više milijuna vjernika. Hrane ribe, nitko ih ne dira, jer to smatraju svetogrđem. Vjeruje se da će se onaj koji upeca makar jednu, teško razboljeti.