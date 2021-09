Slavni američki reper Tupac Amaru Shakur preminuo je 13. rujna 1996., prije točno 25 godine, nakon što su ga upucali u Las Vegasu. Mnogi niti dan danas ne vjeruju da je reper uistinu toga dana umro. Više od dva desetljeća kruže teorije zavjere koje tvrde da je on zapravo živ.

Prije dvije godine detektiv Greg Kading, koji je radio na tom slučaju, otkrio je do tada neke nepoznate detalje o tom slučaju. Ispričao je da je ubojica bio Orlando 'Baby' Anderson, koji je ubio Tupaca iz osvete, nakon što su ga članovi reperove bande pretukli.

On je i sam ubijen dvije godine kasnije u pucnjavi bandi, negirajući dotad bilo kakvu umiješanost u ubojstvo, a nikada nije bio ni optužen.

- Anderson je tip s kojim se Tupac tukao te večeri, a koji se kasnije vratio osvetiti se sa svojom bandom - rekao je detektiv za strane medije.

S druge strane, Tupacov bivši tjelohranitelj ispričao je kako je reperu pomogao da lažira svoju smrt i pobjegne na Kubu. U nazad ovih 25 godina izašle su mnoge teorije zavjere o smrti slavnog repera. Mnogi ljudi diljem svijeta javljali su se medijima govoreći da su vidjeli repera ili da imaju detalje o njegovoj smrti.

Postoje i oni kuji su uvjereni da je CIA otela repera kao zaštićenog svjedoka, ali su oni vrlo brzo negirali te navode.

Talentirani reper rođen je u siromašnom dijelu New Yorka, a često je govorio kako mu je čudno kako je od siromaha postao bogataš.

Rođen u siromašnom dijelu New Yorka, Tupac je često govorio . Vjerovao je u karmu, ali ne i u razne religijske običaje. Bio je blizak s Jadom Pinkett (48), danas suprugom Willa Smitha (51), a to prijateljstvo trajalo sve je do njegove smrti.

Njegov rast popularnosti započeo je 1991. nakon što je objavio album '2Pacalypse Now'. U pjesmama govorio je o odrastanju u siromaštvu geta, nasilju, kriminalu, a kroz glazbu je slao snažne političke poruke.

I dan danas, mnogi slušaju njegove bezvremenske hitove, a kultni magazin Rolling Stone uvrstio ga je na popis 100 najvećih umjetnika svih vremena.