Tupacovog ubojicu nisu nikada našli, a postoje brojne teorije o njegovoj smrti: 'Ma, on je živ!'

Tupaca Shakura upucali su 7. rujna 1996., a preminuo je u bolnici šest dana kasnije od ozljeda. Imao je 25 godina, a tada nikoga nisu uhitili.

Detalji se ni danas ne znaju, ali je policija u Las Vegasu u ponedjeljak navečer pretražila kuću za koju smatraju da je povezana s ovim dugotrajnim slučajem, navodi ABC.

Iako se ni danas ne zna tko je ubio Tupaca, no postoji nekoliko teorija o njegovoj smrti i tko ga je ubio.

Lažirao vlastitu smrt?

Prijatelj pokojnog repera, Too Short, 2018. je rekao da je njegov prijatelj lažirao vlastitu smrti: 'Vjerujem da Tupac nije umro'. Tupacov zaštitar također je tvrdio da je reperova smrt lažirana te da je Tupac odveden na Kubu.

Foto: 24sata

Izvršni direktor diskografske kuće 'Death Row Records', Suge Knight (58) s reperom je bio u autu te večeri kad je ubijen, a iako danas tvrdi da je živ i da će snimiti album, neki su sumnjali i da je on upleten u ubojstvo.

Teoretičari zavjera tvrde da je Tupac navodno viđen 2004. godine na Kubi, a 2017. nekolicina ljudi tvrdila je da su ga vidjeli u New Orleansu.

Preko albuma potvrdio da je živ?

Tupac je nosio i umjetničko ime Makaveli – isto ime koje je koristio i Niccolò Machiavelli koji se pretvarao da je mrtav. Teoretičari zavjera primijetili su da ako se u riječi 'Makaveli' obrne redoslijed slova, dobije ime jednog Tupacovog albuma 'Am Alive K' koji je objavljen i pod imenom 'The Don Killuminati: The 7 Day Theory'.

Na naslovnici albuma Tupac je prikazan kao Isus Krist koji se vratio nakon sedam dana.

Ubio ga član bande?

Njegov ubojica i dalje nije pronađen, a jedna od teorija navodi da ga je upucao netko iz bande 'Southside Crips'.

Foto: www.transeet.fr

Još jedna teorija koja spekulira da ga je ubio netko iz bande je i ona da je reper Biggie Smalls platio da ubiju Tupaca. Prema njoj, Biggie je tražio da Tupaca ubiju njegovim pištoljem.

Jedna od najpopularnijih teorija oko Tupacove smrti je da ga je ubio Orlando Anderson. Tupac i Anderson bili su u lošim odnosima, a jednom su se i potukli.

Vrlo brzo nakon Tupacove smrti, Anderson je također ubijen, a povezuju ga s ubojstvom jer je bio član bande 'Southside Crips'.

Foto: www.theguardian.com

Inače, tijekom svoje kratke karijere, prodao je više od 75 milijuna ploča diljem svijeta, uključujući album s dijamantnim certifikatom 'All Eyez on Me', koji uključuje hit 'California Love (Remix)'.

Tupac je primljen i u Rock & Roll Hall of Fame 2017. godine. Ranije ovaj mjesec dobio je zvijezdu na Stazi slavnih u Los Angelesu, na čije je otkrivanje u ime obitelji preminulog repera stigla njegova sestra.

- Stajati ovdje i predstavljati obitelj Shakur ispunjava moje srce čašću - rekla je Shakurova sestra Sekyiwa 'Set' Shakur na otkrivanju zvijezde.