Turbulentan život Garyja Oldmana obilježili su borba s ovisnošću i čak pet brakova

Jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, Gary Oldman, slavi 68. rođendan. Njegova karijera, koja se proteže kroz više od četiri desetljeća, ispunjena je nevjerojatnim transformacijama koje su mu donijele status glumačke legende i brojne nagrade, uključujući i prestižnog Oscara. Ipak, put do vrha bio je sve samo ne lagan. Oldmanov život priča je o teškom djetinjstvu, borbi s ovisnošću i turbulentnom ljubavnom životu koji uključuje čak pet brakova.

Gary Leonard Oldman rođen je 21. ožujka 1958. godine u južnom Londonu. Odrastao je u siromašnoj obitelji, a djetinjstvo mu je obilježio otac alkoholičar, bivši mornar koji je napustio obitelj kada je Gary imao samo sedam godina. Prije nego što je otkrio strast prema glumi, Oldman je radio niz teških poslova kako bi preživio. Bio je nosač u operacijskoj sali, a jedno je vrijeme čak radio u klaonici.

Presudan trenutak dogodio se kada je pogledao film "The Raging Moon" i ostao opčinjen glumom Malcolma McDowella. Tada je odlučio napustiti glazbu, svoju prvu ljubav, i posvetiti se glumi. Put nije bio lak; prestižna Kraljevska akademija dramskih umjetnosti (RADA) odbila ga je uz savjet da pronađe drugu profesiju. No, Oldman nije odustao. Dobio je stipendiju za Rose Bruford College, gdje je diplomirao glumu i počeo graditi impresivnu karijeru u londonskim kazalištima.

Nevjerojatna moć transformacije

Oldmanov filmski proboj dogodio se 1986. godine ulogom Sida Viciousa u filmu "Sid and Nancy", a ubrzo je stekao reputaciju glumca koji se s nevjerojatnom lakoćom transformira u potpuno različite likove. Tijekom devedesetih godina ostvario je niz nezaboravnih uloga negativaca, poput korumpiranog policajca Normana Stansfielda u "Léonu: Profesionalcu" i ekscentričnog Zorga u "Petom elementu".

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Novi milenij donio mu je uloge u velikim franšizama koje su ga predstavile mlađoj publici. Utjelovio je Siriusa Blacka u serijalu o Harryju Potteru te policijskog načelnika Jamesa Gordona u Nolanovoj trilogiji o Batmanu. Njegov talent konačno je okrunjen najvišim priznanjima. Prvu nominaciju za Oscara dobio je 2012. za ulogu špijuna Georgea Smileyja u filmu "Dečko, dama, kralj, špijun", a zlatni kipić osvojio je 2018. za maestralnu transformaciju u Winstona Churchilla u filmu "Darkest Hour". Posljednjih godina publika ga prati kao ciničnog agenta Jacksona Lamba u hvaljenoj seriji "Slow Horses".

Borba s demonima i put do trijeznosti

Početkom devedesetih, nakon preseljenja u Los Angeles, Oldmanova karijera je cvala, ali njegov privatni život tonuo je u kaos. Pritisak slave i intenzivan pristup ulogama doveli su ga do izgaranja i teškog alkoholizma, problema s kojim se borio i njegov otac. U tom razdoblju stekao je reputaciju problematičnog glumca, a jednom je prilikom proveo noć u pritvoru zbog sumnje na vožnju u pijanom stanju.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Prekretnica se dogodila 1994. godine kada se sam prijavio na rehabilitaciju. Od 1997. godine je trijezan te često javno zahvaljuje Anonimnim alkoholičarima na podršci koja mu je spasila život i karijeru.

Pet brakova slavnog glumca

Oldmanov ljubavni život bio je jednako buran. Ženio se pet puta, a njegovi odnosi s poznatim glumicama i umjetnicama često su punili medijske stupce. Prvi put je stao pred oltar 1987. s engleskom glumicom Lesley Manville. Godinu dana kasnije dobili su sina Alfieja, no brak se raspao kada je dječak imao samo tri mjeseca. Ipak, ostali su u dobrim odnosima.

Već 1990. godine oženio se američkom glumačkom zvijezdom Umom Thurman, no njihova veza potrajala je samo dvije godine. Nakon razvoda bio je zaručen s talijanskom glumicom Isabellom Rossellini, ali do braka nikada nije došlo.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Treći brak, s manekenkom Donyom Fiorentino, bio je najturbulentniji. Upoznali su se na sastanku Anonimnih alkoholičara i vjenčali 1997. godine. Dobili su dva sina, Gullivera i Charlieja, ali veza je završila teškim razvodom 2001. godine, popraćenim međusobnim optužbama. Oldman je na kraju dobio puno skrbništvo nad sinovima i na neko vrijeme stavio karijeru u drugi plan kako bi se posvetio očinstvu.

Četvrti put se oženio 2008. godine s engleskom pjevačicom i glumicom Alexandrom Edenborough, koja je od njega bila dvadeset godina mlađa. Razveli su se prijateljski 2015. godine. Sreću je konačno pronašao 2017. godine kada se vjenčao s književnicom i kustosicom Gisele Schmidt, s kojom je i danas u sretnom braku.

