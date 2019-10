Turčin zaručio kolegicu, glumci kritiziraju: Ona zavodi po setu

Mladi turski zavodnik Berkay Hardal (23) na setu turske uspješnice 'Istanbulska nevjesta' koja je stekla popularnost i kod hrvatskih gledatelja, u kojoj je glumio Murata Borana, zaljubio se u kolegicu Hiru Koyuncuoğlu. Iako su planirali vjenčanje, kratki spoj među njima doveo ih je do prekida, a mladi Turčin sada ima novu ljubav.

Tako se na društvenim mrežama pohvalio viješću da se zaručio s glumicom Dilan Telkök. Prema njihovim pisanjima na društvenim mrežama, par već neko vrijeme živi zajedno, a ceremoniju zaruka upriličili su uz prijatelje i najbliže članove obitelji.

Trzavice u njegovoj prethodnoj vezi s Hirom navodno su krenule nakon što je Berkay dobio glavnu ulogu u seriji ‘Kardes Çocuklari’, gdje mu je partnerica glumica Afra Saraçoglu (21). Naime, Hira je čula glasine da je Berkay vara s kolegicom Afrom, koja u Turskoj i nije na najboljem glasu, a poznata je po tome što rado zavodi kolege sa seta. Prvi put su se razišli jer je se on upustio u romansu s glumicom Gülper Özdemir s kojom je tada snimao. Štoviše, Hiru je ostavio zbog nje.

Podsjetimo, Berkay Hardal bio je student ekonomije s impresivnih sto tisuća pratitelja na Instagramu kad ga je zapazila agentica koja mu je ponudila da ga zastupa. Stizale su mu razne glumačke ponude, ali odbijao sam ih želeći ostati usredotočen na fakultet i studentski život.

- No, kad mi se obratila moja sadašnja agentica s pričom o audiciji za visokobudžetnu seriju i jednogodišnjem ugovoru, shvatio sam da je to prilika koju ne želim propustiti. Poslije se sve događalo kao na filmu: od dolaska na audiciju, na koju sam išao s užasnom tremom, do odluke producenata da ću ja glumiti Murata. Nisam imao pojma o glumi i o tome što se točno očekuje od mene, no redatelj mi je rekao: 'Nemoj se uzbuđivati i nemoj ništa glumiti, pred kamerama budi to što jesi' - ispričao je ranije Berkay.

