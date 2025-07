Turneja američkog rock benda je počela! U rujnu stižu i u EU

Američki rock bend Pierce The Veil službeno je najavio svoju novu turneju krajem prošle godine, a prva postaja bila je u svibnju u Sjevernoj Karolini. Turneja 'I Can't Hear You' obuhvaća nastupe diljem Sjeverne i Južne Amerike te Europe sve do kraja 2025. godine. Na turneji im se pridružio i američki rock bend Sleeping with Sirens, s kojim su Pierce The Veil već ranije surađivali.

Ovaj eksperimentalni rock bend osnovali su bubnjar Mike Fuentes i vokalist Vic Fuentes u San Diegu 2006., a godinu dana nakon su im se pridružili basist i gitarist. Od prvog albuma 'A Flair For The Dramatic' iz 2007. godine, izbacili su pet albuma i imali međunarodne turneje.

Foto: YouTube

Njihov glazbeni stil opisuje se kao mješavina eksperimentalnog rocka, emo i post-hardcore muzike. Hit pjesma 'King For A Day' s albuma 'Collide With The Sky' u 2022. godini dosegla je prvo mjesto na Billboardovoj 'Hard Rock Streaming Songs' ljestvici.

Turneja 'I Can't Hear You' trajat će do kraja 2025. godine s postajama u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Americi. U rujnu stižu u Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Nizozemsku i Belgiju, gdje će odsvirati čak 20 pjesama koje obuhvaćaju sve ključne faze njihove karijere.