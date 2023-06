Turska glumica ljubi kolegu već osam godina: 'Prvo sam mislila da ne možemo biti ni prijatelji'

Foto: Instagram

Glumac Serkan Çayoğlu ranije je otkrio da su provodili na setu i do 15 sati zajedno te se u zgodnu glumicu zaljubio prije negoli je to i sam sebi to odlučio priznati

Karizmatična Özge Gürel (36) zvijezda je serije 'Pun Mjesec', koju gledatelji trenutačno imaju prilike gledati na RTL-u. Lik nespretne i sramežljive studentice Nazli sjajno je utjelovila, rame uz rame sa Canom Yamanom (33). Serija 'Pun Mjesec' podignula je karijere Özge i Cana na višu razinu, a poznatu glumicu uvrstila među najpopularnije turske zvijezde nove generacije. Foto: PROMO Özge Gürel zvijezda je s kojom producenti vole raditi, a kolege je obožavaju. Ona, pak, toliko voli svijet glume da je zbog njega napustila studij ekonomije te se u potpunosti posvetila audicijama i tečaju glume. Na uspjeh nije dugo čekala, a već 2014. godine serijom 'Kiraz Mevsimi' doživjela je i prvu poslovnu, ali i privatnu prekretnicu. Foto: PROMO Serija je to koja joj je donijela popularnost i izvan Turske, ali i ljubav života. Glumeći uz kolegu Serkana Çayoğlua, Özge je s njim ušla u romantičnu vezu. Uspješna suradnja donijela im je tako još uspješniju ljubavnu priču, koja traje do danas. Do svoje tridesete, Özge je ostvarila brojne svoje snove, a među njima i upoznavanje s čovjekom svog života. Iako danas žive ljubavnu bajku, glumica je priznala da joj se na prvom susretu činilo kao da s njim nema ništa zajedničko. - Mislila sam da nećemo funkcionirati ni kao prijatelji. Poslije, popili smo kavu i razgovarali, prije snimanja smo se zbližili i kako je vrijeme odmicalo postali smo prijatelji - ispričala je svojedobno Özge o njihovoj ljubavnoj priči. Serkan Çayoğlu dodao je da su provodili na setu i do 15 sati zajedno te se u zgodnu glumicu zaljubio prije negoli je to i sam sebi priznao. Par se nakon osam godina veze, prošle godine vjenčao, a kada je Serkan ugledao svoju buduću suprugu u vjenčanici - ostao je bez teksta. Tajnu njihove sretne veze, glumica zahvaljuje i stalnoj sposobnosti da se zajedno mijenjaju. - Nismo iste osobe koje smo bili na početku veze, poboljšavamo se, učimo i napredujemo zajedno. U tom procesu, najvažnije je ne udaljiti se - zaključila je romantična Gürel. U seriji 'Pun Mjesec' utjelovila je jednako romantičnu Nazli. Foto: PROMO