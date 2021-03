Dok u seriji “Ljubav osvetnika” Rejanina sestrična Yaren Şadoğlu mašta o zajedničkom životu s Miranom, llay Erkök (28), koja glumi taj lik, sličnu situaciju ne može ni zamisliti u privatnom životu. Glumica je, ističe, vrlo odana, ljubav, obitelj i prijatelji su joj vrlo važni i zaklinje se kako nikad nikog ne bi tako pokušala povrijediti. Pomno razmišlja o svakom svom koraku i ne dopušta da je išta izbaci s puteva koje si je zacrtala. Takva je, priča, od malih nogu. Ni kao vrlo mlada nije karte stavila samo na ljepotu. Rano je osvijestila da je obrazovanje itekako potrebno.

- Odrasla sam u malome mjestu gdje su ljudski odnosi bili dragocjeni. Od srednje škole sam radila ljeti, kao i brat. Svako ljeto, svaki dan, od 9 do 17 sati. Brat je radio u malim industrijskim trgovinama, a ponekad je pomagao ribarima. Ja sam radila u trgovini, prala suđe po restoranima... Imati tad tjednu plaću, zaraditi je, bilo nam je vrlo vrijedno. Naučila sam vrijednost novca i nikad se kasnije ni brat ni ja nismo ponašali arogantno - priča Ilay.

Ime je dobila po kćeri vladara Seldžuka, a znači “najljepša djevojka”. Njezin otac je stomatolog, a majka profesorica turskog. Deset godina stariji brat Koray također je glumac. Potječe iz umjetničke obitelji, glumica Suna Pekuysal bila je majčina teta, a i scenarist Yonca Akasya joj je rođak.

- Brat me je pripremao za prijamni. Na drugoj godini studija poželjela sam otići u Veliku Britaniju jer su svi kolege išli u Italiju, Francusku... Moj brat je u to vrijeme bio u Poljskoj, a ja sam htjela u Englesku. Dobila sam kraljevsku stipendiju, ali kad su se pojavili problemi, razmišljala sam što učiniti. Tad sam sanjala kraljicu Elizabetu. Rekla mi je: ‘Ja sam poput tvoje bake, napiši mi pismo’. Vjerujem u znakove pa sam i napisala to pismo - priča Ilay.

Kraljičini savjetnici odgovorili su joj već za deset dana. Osigurali su joj vizu, avionsku kartu i potvrdili stipendiju. Napisali su joj da je došlo do nesporazuma i da je problem odmah riješen jer je Engleska otvorena za studente umjetnosti. U Londonu je boravila gotovo dvije godine. Sjeća se kako je jednom čula kolegu studenta kako kaže: “Emma će doći”. Mislila je da je to bila obična Emma, kad ono Emma Watson.

- Došla je na jedan dan, a zatim odletjela u Ameriku na snimanje filma. Rekla mi je: ‘Dobro došli u Englesku, nadam se da vam se sviđa ovdje’. Holivudska zvijezda, bez taštine, ega. Neki od mojih kolega iz klase igrali su u ‘Igri prijestolja’. I oni su potvrdili da su te svjetske zvijezde jako jednostavni ljudi. Nakon povratka iz Engleske završila sam studij na Sveučilištu u Istanbulu - kaže.

U Engleskoj je naučila da su uz glumce, koje svijet obožava, jednako važni i ljudi iza scene, kamere. Zato se jednako ponaša prema konobaru i glumcu. Jako je ambiciozna, ali i svjesna toga koliko ambicija može utjecati na život. Ne da taštini da prevlada nad razumom. Spremna je, ako treba, i udebljati se 40 kg, nema nikakvih tabua u glumi. Sve djevojke Turske zavide joj na ljubavi s pjevačem Keremcemom. No njihov je odnos već godinama toplo-hladan. Par se svako malo rastaje pa miri, a turski tabloidi ne prestaju pisati o njima. Kad su u dobroj fazi, vole biti doma. Čim uhvate slobodne dane, vole i putovati. Keremcem je od Ilay stariji 15 godina, no to ne brine ni nju ni njezinu obitelj.

- Njima je stalo do toga da budem sretna s njim. Naravno, ako bi razlika bila 40 godina, možda bi se i protivili vezi, možda bi se zabrinuli, ali 15 godina nije toliko strašno - smije se Ilay.

Kad je slavni par kod kuće, rado kuhaju. Nažalost, Ilay poput mnogih mladih glumica mora paziti što jede. Dođe joj, rekla je, da zaplače.

- Jako volim iznutrice. Volim jesti hranu koju mnogi ne vole. Jedem i sirovu ribu i sirovo meso. Ponekad iz mene izlazi čudovište. Puno toga si ne mogu dopustiti jer mnoge su uloge uvjetovane kilažom. Producenti u ugovor stavljaju klauzule da se ne smijem udebljati - govori.

Svi koji su kušali njezine specijalitete, savjetuju joj da otvori restoran. Sve ju je, ponosi se glumica, mama naučila. Zna spremiti i albansku pitu.

- Najdraže mi je kuhati s Keremcemom. Tako se dobro zabavljamo da ponekad uništimo kuhinju dok se jedan drugome dokazujemo - kaže.

Život, ističe, postaje ljepši kad sve rade zajedno. Sama kuha kad je tužna. Ili rješava sudoku. Kad je sve u redu, voli da je Keremcem uz nju, da sjedi na barskoj stolici i pomaže joj.

- Pomalo smo oboje lijeni. Imamo sto planova kako provesti večer, a na kraju zaključimo ‘napravit ćemo neko fino jelo, ja ću pripremiti obrok, a ti pripremi luk’. Onda gledamo neku seriju, film - priča Ilay.

Osim što pjeva, Keremcem voli slikati, pokušava crtati dok mu Ilay stoji iza leđa i stalno nešto zapitkuje. Njemu to, smije se glumica, uopće ne smeta. Baš kao ni njoj njegova vojska obožavateljica. Ilay se naviknula da su stalno oko njega. Svojom velikom manom smatra pretjerano davanje.

- Ljude doživljavam kao sebe, pa me ponekad zaboli kako mi to vraćaju. Tolerantna sam prema nečemu zbog čega će drugi ljudi poludjeti. Najslabije u meni je to što ne mogu nadvladati tugu, ljutnju. Pokušavam se micati od sukoba i ne biti tvrdoglava. To je teško jer imam u sebi albanske krvi - rekla je Ilay.