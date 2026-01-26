Obavijesti

Show

Komentari 0
IN MEMORIAM PROGRAM

Tuškanac u gostima prikazuje filmove u čast Diane Keaton

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Tuškanac u gostima prikazuje filmove u čast Diane Keaton
7
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Tuškanac u gostima tijekom veljače prikazuje osam filmova u čast Diane Keaton, legendarne glumice i oskarovke koja je obilježila američku kinematografiju portretima intrigantnih, inteligentnih i duhovitih žena

Admiral

In memoriam program, koji će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom otvorit će 2. veljače film "Kum" iz 1972., koji je prerastao u epsku sagu, a prati uspon mafijaša Michaela Corleonea, kojega tumači Al Pacino, a Diane Keaton kao Kay Adams ključna je za prikaz njegove ljudske strane i moralnih konflikata.

Osim ulogama Keaton se istaknula androginim stilom koji je podrazumijevao sako, kravatu i široke hlače, čime je donijela trajnu estetsku prekretnicu u Hollywood, postavši simbol autonomije i odmaka od klasičnih stereotipa glamura, ističe se u najavi.

The Godfather (1972)
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

U programu je i film kojim se proslavila - romantična komedija "Annie Hall" Woodyja Allena iz 1977. koji prikazuje kompliciranu vezu neurotičnog komičara Alvija i ekscentrične Annie, uz ironičan komentar visoke i popularne kulture.

Svoj dramski talent pokazala je u Brooksovoj krimi-drami "Tražeći gospodina Goodbara" iz 1977. o učiteljici koja, tražeći seksualna uzbuđenje u noćnom životu New Yorka, upada u opasnu vezu koja vodi do tragičnih posljedica.

IMPRESIVNO BOGATSTVO Diane Keaton djeci je ostavila nevjerojatno bogatstvo: Evo o kojoj vrtoglavoj cifri se radi
Diane Keaton djeci je ostavila nevjerojatno bogatstvo: Evo o kojoj vrtoglavoj cifri se radi

Dok humorna drama Woodyja Allena "Manhattan" iz 1979. donosi dojmljiv prikaz krize identiteta i seksualnih neuroza suvremenih Njujorčana, "Baby Boom" iz 1987. Charlesa Shyera prati ambicioznu poslovnu ženu čiji život i karijera doživljavaju preokret kada neočekivano postane skrbnica jednogodišnje bebe.

Las Vegas: STXfilms 'The State of the Industry: Past, Present and Future'
Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Nadahnuta knjigom „20 dana koji su potresli svijet”, povijesna drama "Crveni" iz 1981. prikazuje američkog novinara Johna Reeda i njegovu partnericu Louise Bryant kroz aktivističku borbu, osobne i političke odnose te Reedovo sudjelovanje u Oktobarskoj revoluciji.

SKRIVALA BOLEST Otkrili uzrok smrti Diane Keaton
Otkrili uzrok smrti Diane Keaton

"Marvinova soba" iz 1996. prati dvije sestre, povučenu Bessie i buntovnu Lee, koje se ponovno susreću kada Bessie sazna da je bolesna. Uz Diane Keaton, zvjezdanu glumačku postavu čine Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.

Neptune City: 22.04.1937., ro?en ameri?ki glumac Jack Nicholson
Foto: * nepoznat */PRESS ASSOCIATION

Ciklus će zaključiti sjajna glumačka međuigra Jacka Nicholsona i Diane Keaton u romantičnoj komediji "Ljubav nema pravila" iz 2003. o okorjelom 60-godišnjem neženji Harryju koji, nakon srčanog udara, počinje shvaćati kako ga privlače i žene njegovih godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica
LJEPOTA KOJA JE ZABOLJELA

FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica

Gledatelji su je upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce glavnog junaka Tonija Šćulca. No život Stankice Stojanović nakon realityja nije bio bajka
Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'
50 GODINA FILMA

Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'

Gordana Subotičanec, koja je u filmu ‘Vlak u snijegu’ prije pola stoljeća glumila Dragu, otkriva nam da nijedno od njezinih četvero djece nikad nije pogledalo film do kraja
Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona
POLJUPCI I ZAGRLJAJI

Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Švicarsku, a tu pobjedu je proslavio i izbornik Dagur Sigurdsson. I to sa zagrljajima i poljupcima. Misteriozna dama ga je podržavala s tribina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026