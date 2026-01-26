Tuškanac u gostima prikazuje filmove u čast Diane Keaton

In memoriam program, koji će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom otvorit će 2. veljače film "Kum" iz 1972., koji je prerastao u epsku sagu, a prati uspon mafijaša Michaela Corleonea, kojega tumači Al Pacino, a Diane Keaton kao Kay Adams ključna je za prikaz njegove ljudske strane i moralnih konflikata.

Osim ulogama Keaton se istaknula androginim stilom koji je podrazumijevao sako, kravatu i široke hlače, čime je donijela trajnu estetsku prekretnicu u Hollywood, postavši simbol autonomije i odmaka od klasičnih stereotipa glamura, ističe se u najavi.

U programu je i film kojim se proslavila - romantična komedija "Annie Hall" Woodyja Allena iz 1977. koji prikazuje kompliciranu vezu neurotičnog komičara Alvija i ekscentrične Annie, uz ironičan komentar visoke i popularne kulture.

Svoj dramski talent pokazala je u Brooksovoj krimi-drami "Tražeći gospodina Goodbara" iz 1977. o učiteljici koja, tražeći seksualna uzbuđenje u noćnom životu New Yorka, upada u opasnu vezu koja vodi do tragičnih posljedica.

Dok humorna drama Woodyja Allena "Manhattan" iz 1979. donosi dojmljiv prikaz krize identiteta i seksualnih neuroza suvremenih Njujorčana, "Baby Boom" iz 1987. Charlesa Shyera prati ambicioznu poslovnu ženu čiji život i karijera doživljavaju preokret kada neočekivano postane skrbnica jednogodišnje bebe.

Nadahnuta knjigom „20 dana koji su potresli svijet”, povijesna drama "Crveni" iz 1981. prikazuje američkog novinara Johna Reeda i njegovu partnericu Louise Bryant kroz aktivističku borbu, osobne i političke odnose te Reedovo sudjelovanje u Oktobarskoj revoluciji.

"Marvinova soba" iz 1996. prati dvije sestre, povučenu Bessie i buntovnu Lee, koje se ponovno susreću kada Bessie sazna da je bolesna. Uz Diane Keaton, zvjezdanu glumačku postavu čine Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.

Ciklus će zaključiti sjajna glumačka međuigra Jacka Nicholsona i Diane Keaton u romantičnoj komediji "Ljubav nema pravila" iz 2003. o okorjelom 60-godišnjem neženji Harryju koji, nakon srčanog udara, počinje shvaćati kako ga privlače i žene njegovih godina.