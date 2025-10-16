Obavijesti

SKRIVALA BOLEST

Otkrili uzrok smrti Diane Keaton

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Otkrili uzrok smrti Diane Keaton
2
AFI Life Achievement Award Gala Tribute To Diane Keaton - Arrivals | Foto: © LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Kako je potvrdila obitelj preminule glumice, Diane je posljednjih godina svoj privatni život držala podalje od očiju javnosti, uživajući u mirnoći i društvu najbližih te psa Reggieja. Inače, zadnje je u javnosti viđena 2023.

Misterij oko smrti Diane Keaton konačno je dobio svoju priču. Na zadnjem videu koji je glumica objavila na svom Instagram profilu još u travnju ove godine, kada je s osmijehom na licu promovirala Nacionalni dan kućnih ljubimaca, glumica je uspješno prikrila znakove bilo kakve bolesti. No, Dianina obitelj sada je za People otkrila kako je glumica umrla od upale pluća. 

Las Vegas: STXfilms 'The State of the Industry: Past, Present and Future'
Foto: O'Connor/AFF-USA.com

- Obitelj Keaton je vrlo zahvalna na izvanrednim porukama ljubavi i podrške koje smo primili proteklih nekoliko dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. listopada - rekla je obitelj. 

- Voljela je svoje životinje i bila je nepokolebljiva u svojoj podršci zajednici bez smještaja, tako da bi svaka donacija u njezino sjećanje lokalnoj banci hrane ili skloništu za životinje bila prekrasan i vrlo cijenjen znak pažnje prema njoj - dodali su iz obitelji. 

RADILI ZAJEDNO Michael Douglas emotivno se oprostio od Diane Keaton: 'Ona je bila jedna od najvećih ikona'
Michael Douglas emotivno se oprostio od Diane Keaton: 'Ona je bila jedna od najvećih ikona'

Ranije je, također za People, glasnogovornik obitelji potvrdio da je Keaton preminula u Kaliforniji u subotu, u dobi od 79 godina.  Dodatno, prijatelj blizak glumici jednom je prilikom za People otkrila kako je njezina bolest prilično napredovala. 

 - Sve se dogodilo iznenada, bilo je to slomljeno srce za sve koji su je voljeli. Bila je nevjerojatno snažna i duhovita, i nitko nije očekivao ovakav kraj - prokomentirao je tada izvor, dodavši da je posljednje mjesece provodila isključivo u krugu članova obitelji. 

Iako je Diane odlučila zadržati svoju zdravstvenu bitku u tajnosti, u njezinom životu dogodile su se velike promjene. Keaton je iznenađujuće u ožujku stavila na prodaju svoju 'kuću iz snova' u Los Angelesu za 29 milijuna dolara, unatoč tome što je rekla da planira tamo trajno ostati. 

LEGENDARNE ULOGE Od 'Annie Hall' do 'Kluba prvih supruga': U ovih deset filmova Diane Keaton je briljirala...
Od 'Annie Hall' do 'Kluba prvih supruga': U ovih deset filmova Diane Keaton je briljirala...

Diane je bila poznata po tome što je svakodnevno šetala svog psa u svom susjedstvu Brentwooda. No, u javnosti je zadnje viđena još u rujnu 2023. kada se pojavila u New Yorku, gdje je predstavljena nova kolekcija Ralpha Laurena u Brooklynu. Tada su je mnogi mogli vidjeti u njezinom prepoznatljivom i elegantnom stilu, a za posebnu priliku odjenula je odijeli s kariranim uzorkom, dok je od modnih detalja odabrala široki remen i crni fedora šešir.  

Keaton se nikada nije udavala, ali je imala povremenu vezu sa svojim kolegom Alom Pacinom iz filma 'Kum', gotovo dva desetljeća prije nego što su prekinuli 1990. godine. Usto bila je poznata i po tome što je bila zajedno s redateljem filma Annie Hall Woodyjem i glumcem Warrenom Beattyjem. Kako pišu američki mediji, nevjerojatno bogatstvo koje je ostalo iza preminule procijenjeno je na čak više od 100 milijuna dolara. Sve što je Diane posjedovala naslijedit će njezina djeca kći Dexter i sin Duke, a koje je glumica odgojila kao samohrana majka, pa je zbog toga s njima bila iznimno povezana.

HOLIVUDSKE ROMANSE Sve ljubavi Diane Keaton: Allen joj je ostao blizak, a s jednim kolegom je htjela pred oltar...
Sve ljubavi Diane Keaton: Allen joj je ostao blizak, a s jednim kolegom je htjela pred oltar...

Ranije je u intervjuu za AARP iz 2012., Diane otvoreno govorila o svom strahu da se boji da neće biti tu za svoju djecu kako stari.

- Vrlo dam svjesna da mi je tata umro kada je imao 68 godina, a majka je bila u ranim 70-ima kada joj je mozak počeo propadati - istaknula je za Paradeu

- Kad razmišljam o svojoj djeci u njihovima 20-ima i 30-ima, i o sebi u 70-ima i 80-ima, to me definitivno brine. Želim biti tu za njih. Želim da moje tijelo i um ostanu jaki i da ih naučim svim tim životnim lekcijama, ali da pritom budu neovisni i da uče sami - zaključila je glumica. 

The Godfather (1972)
Foto: Profimedia

