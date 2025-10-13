Obavijesti

IMPRESIVNO BOGATSTVO

Diane Keaton djeci je ostavila nevjerojatno bogatstvo: Evo o kojoj vrtoglavoj cifri se radi

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Diane Keaton djeci je ostavila nevjerojatno bogatstvo: Evo o kojoj vrtoglavoj cifri se radi
2
AFI Life Achievement Award Gala Tribute To Diane Keaton - Arrivals | Foto: © LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Počeli su i izlaziti detalji o tome kako je preminula glumica provodila svoje posljednje mjesece, ali i bolesti koja se naglo proširila

Hollywood je zavijen u crno otkako je svijet iznenada napustila legendarna glumica Diane Keaton (79). Trenutno su počeli izlaziti i detalji kako je provela svoje posljednje mjesece. Usto, spominje se i nevjerojatno bogatstvo koje je Diane ostavila svojoj djeci, kćeri Dexter i sinu Dukeu

Berlin: Ceremonija dodjele nagrada Goldene Kamera
Foto: Britta Pedersen/DPA

Kako tvrdi obitelj preminule glumice, Diane je posljednjih godina svoj privatni život držala podalje od očiju javnosti, uživajući u mirnoći i društvu najbližih te omiljenog psa Reggieja. S druge strane, zadnji video na svom Instagram profilu objavila je još u travnju ove godine, kada je s osmijehom na licu promovirala Nacionalni dan kućnih ljubimaca, pri čemu je uspješno prikrila znakove bilo kakve bolesti.

DETALJI SMRTI Zdravlje Diane Keaton naglo se pogoršalo zadnjih mjeseci: 'Bila je vesela i duhovita do kraja...'
Zdravlje Diane Keaton naglo se pogoršalo zadnjih mjeseci: 'Bila je vesela i duhovita do kraja...'

Također, u javnosti je zadnje viđena još u rujnu 2023. kada se pojavila u New Yorku, gdje je predstavljena nova kolekcija Ralpha Laurena u Brooklynu. Tada su je mnogi mogli vidjeti u njezinom prepoznatljivom i elegantnom stilu, a za posebnu priliku odjenula je odijeli s kariranim uzorkom, dok je od modnih detalja odabrala široki remen i crni fedora šešir.  

U prosincu 2024. kamere su je uhvatile i prilikom kupovine u Brentwoodu, nedaleko od raskošne vile koje je dugo vremena slovila kao njezin dom iz snova. Međutim, preokret se dogodio kada ju je odlučila prodati, što je mnoge šokiralo, s obzirom na to da se baš uz nju posebno vezala.

HOLIVUDSKE ROMANSE Sve ljubavi Diane Keaton: Allen joj je ostao blizak, a s jednim kolegom je htjela pred oltar...
Sve ljubavi Diane Keaton: Allen joj je ostao blizak, a s jednim kolegom je htjela pred oltar...

Dodatno, prijatelj blizak glumici jednom je prilikom za People otkrila kako je njezina bolest prilično napredovala. 

 - Sve se dogodilo iznenada, bilo je to slomljeno srce za sve koji su je voljeli. Bila je nevjerojatno snažna i duhovita, i nitko nije očekivao ovakav kraj - prokomentirao je tada izvor, dodavši da je posljednje mjesece provodila isključivo u krugu članova obitelji. 

-  Sve su držali vrlo privatno, čak ni dugogodišnji prijatelji nisu znali što se događa - dodao je tada glumičin prijatelj. 

LEGENDARNA GLUMICA Umrla je Diane Keaton (79)
Umrla je Diane Keaton (79)

Inače, kako pišu američki mediji, nevjerojatno bogatstvo koje je ostalo iza preminule procijenjeno je na čak više od 100 milijuna dolara. Sve što je Diane posjedovala naslijedit će njezina djeca kći Dexter i sin Duke, a koje je glumica odgojila kao samohrana majka, pa je zbog toga s njima bila iznimno povezana. 

97080776
Foto: Profimedia

