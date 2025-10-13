Diane Keaton djeci je ostavila nevjerojatno bogatstvo: Evo o kojoj vrtoglavoj cifri se radi

Hollywood je zavijen u crno otkako je svijet iznenada napustila legendarna glumica Diane Keaton (79). Trenutno su počeli izlaziti i detalji kako je provela svoje posljednje mjesece. Usto, spominje se i nevjerojatno bogatstvo koje je Diane ostavila svojoj djeci, kćeri Dexter i sinu Dukeu.

Foto: Britta Pedersen/DPA

Kako tvrdi obitelj preminule glumice, Diane je posljednjih godina svoj privatni život držala podalje od očiju javnosti, uživajući u mirnoći i društvu najbližih te omiljenog psa Reggieja. S druge strane, zadnji video na svom Instagram profilu objavila je još u travnju ove godine, kada je s osmijehom na licu promovirala Nacionalni dan kućnih ljubimaca, pri čemu je uspješno prikrila znakove bilo kakve bolesti.

Također, u javnosti je zadnje viđena još u rujnu 2023. kada se pojavila u New Yorku, gdje je predstavljena nova kolekcija Ralpha Laurena u Brooklynu. Tada su je mnogi mogli vidjeti u njezinom prepoznatljivom i elegantnom stilu, a za posebnu priliku odjenula je odijeli s kariranim uzorkom, dok je od modnih detalja odabrala široki remen i crni fedora šešir.

U prosincu 2024. kamere su je uhvatile i prilikom kupovine u Brentwoodu, nedaleko od raskošne vile koje je dugo vremena slovila kao njezin dom iz snova. Međutim, preokret se dogodio kada ju je odlučila prodati, što je mnoge šokiralo, s obzirom na to da se baš uz nju posebno vezala.

Dodatno, prijatelj blizak glumici jednom je prilikom za People otkrila kako je njezina bolest prilično napredovala.

- Sve se dogodilo iznenada, bilo je to slomljeno srce za sve koji su je voljeli. Bila je nevjerojatno snažna i duhovita, i nitko nije očekivao ovakav kraj - prokomentirao je tada izvor, dodavši da je posljednje mjesece provodila isključivo u krugu članova obitelji.

- Sve su držali vrlo privatno, čak ni dugogodišnji prijatelji nisu znali što se događa - dodao je tada glumičin prijatelj.

Inače, kako pišu američki mediji, nevjerojatno bogatstvo koje je ostalo iza preminule procijenjeno je na čak više od 100 milijuna dolara. Sve što je Diane posjedovala naslijedit će njezina djeca kći Dexter i sin Duke, a koje je glumica odgojila kao samohrana majka, pa je zbog toga s njima bila iznimno povezana.

Foto: Profimedia